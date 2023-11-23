قلد ملك بريطانيا تشالز الثالث أعضاء فرقة الكاي- بوب «بلاك بينك»، وهن أربع مغنيات، أحد أعلى الأوسمة في المملكة المتحدة، تقديرا لجهودهن في مجال مكافحة الاحترار المناخي.



ومنح الملك تشالز المغنيات الأربع: جيني كيم وجيسو كيم ولاليزا «ليزا» مانوبان وروزان «روز» بارك، رتبة ضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية، خلال احتفال أقيم في قصر باكنغهام أمس.



وتلقت المغنيات هذا التكريم بحضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون-هي، اللذين يزوران لندن.



وأوضح قصر باكنغهام في بيان أن تقليد المغنيات يأتي لمكافأتهن على دورهن في مؤتمر الأطراف المعني بالتغير المناخي «كوب26» الذي انعقد في غلاسكو باسكتلندا عام 2021.



واضاف البيان «لقد شجعت الفرقة ملايين الشباب على إيلاء اهتمام بالمؤتمر العالمي المتمحور حول التغير المناخي».



وفي عام 2021، نشرت المغنيات، اللواتي يتابع حساباتهن في مواقع التواصل عشرات الملايين من المستخدمين، مقاطع فيديو لتشجيع الشباب على تعزيز ثقافتهم حول التغير المناخي.