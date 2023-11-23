تروج مقاطع فيديو شوهدت آلاف المرات عبر الفيسبوك مزايا منتجات للتنحيف أو معالجة لمرض السكري، من خلال استغلال صورة نجوم برامج تلفزيونية من القنوات الأميركية مثل «سي بي إس» و«سي إن إن».



وأنشئت مقاطع الفيديو هذه بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، وتشكل ما يعرف بـ «التزييف العميق» (ديب فايك)، وهي تلاعبات رقمية تتزايد نسبتها وقربها من الواقع، مما يشكل ضررا على سمعة وسائل الإعلام التقليدية. وعلق بعض المذيعين والصحافيين الذين انتحلت شخصياتهم، فور نشر مقاطع الفيديو هذه عبر المنصات الاجتماعية.



وقالت مذيعة شبكة «سي بي إس» غايل كينغ، في منشور عبر صفحتها في إنستغرام في اكتوبر الماضي، «لم أسمع قط عن هذا المنتج وما استخدمته مطلقا! لا تنخدعوا بهذه المقاطع المركبة بتقنية الذكاء الاصطناعي».



وتحظر شركة «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) منذ 2020 نشر هذا النوع من مقاطع الفيديو في منصاتها، باستثناء الشرائط التي تنطوي على محتوى ساخر.



وتعد الأسماء البارزة في المجال السمعي البصري أهدافا سهلة لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو هذه، بسبب ظهورها الدائم عبر الشاشة.