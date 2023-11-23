يرى بنك غولدمان ساكس، احتمالا بنسبة 35% بأن يقوم تحالف «أوپيك+» بإجراء تخفيضات أكبر في الإمداد خلال الاجتماع المقبل لكن لفترة محدودة وبحجم معتدل كخطوة استباقية لضعف في الطلب في الربع الأول من العام المقبل.



وأشار البنك إلى أن أحد الخيارات تتمثل في خفض بين نصف مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2024، ليتم تقاسم الخفض بين كبار المنتجين بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.



وفي الوقت نفسه، رجح «غولدمان ساكس» أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.



من جانبها، قالت مديرة معهد «حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط» لوري هايتيان، إن هناك معطيات مختلفة بشأن أسعار النفط حاليا، تتمثل في التباطؤ الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لاسيما في أوروبا وأميركا وبسبب التباطؤ فهناك زيادة متوقعة في المعروض لعام 2024، وهو ما قد يخفض الأسعار.



وأضافت لوري هايتيان، في مقابلة مع «العربية Business»، اليوم الأربعاء، أن هناك أيضا مخاطر جيوسياسية منها تعرض السفن في مضيق باب المندب لمخاطر، وأيضا توجد مخاطر مناخية في قناة بنما بسبب شح المياه توجد صعوبة في مرور السفن وهذا ما قد يرفع الأسعار.



وأوضح أن كل هذه العوامل تتصارع على أسعار النفط، وتدخل «أوپيك+» الاجتماع من هذا المنظور.