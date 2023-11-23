حافظت «آبل» على صدارة قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم للعام الحادي عشر على التوالي، بقيمة تزيد على 500 مليار دولار، وشملت القائمة التي تصدرها «إنتربراند» سنويا أعلى 100 علامة تجارية في العالم بقيمة إجمالية 3.3 تريليونات دولار، بارتفاع من 3.1 تريليونات دولار في 2022.



ويظهر ذلك تباطؤ نمو قيمة العلامات التجارية العالمية، إذ نمت قيمة أعلى 100 علامة بنسبة 5.7% في 2023، بعد نموها 16% في 2022.



وقال المدير التنفيذي لشركة «إنتربراند» جونزالو بروجو: بعد بضع سنوات من النمو القوي للعلامات التجارية دخلنا فترة من الركود، إذ تظهر قائمة هذا العام نموا معتدلا في القيمة الإجمالية لكبرى العلامات التجارية حول العالم.



وأضاف: بينما نواصل التغلب على الرياح الاقتصادية والبيئية المعاكسة، هناك حاجة لإدارة أفضل للعلامات التجارية لدفع الاستثمار المستقبلي والحفاظ على النمو في القطاعات التقليدية وخارجها.



وكانت العلامة التجارية لشركة تأجير المنازل «إير بي إن بي» هي الأسرع نموا إذ ارتفعت قيمتها 21.8% لتقفز ثمانية مراكز إلى المرتبة السادسة والأربعين، رغم انضمامها للقائمة في العام الماضي فقط.



واحتلت اليابانية «تويوتا» المركز السادس، ثم تلتها «مرسيدس»، وانضمت صانعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» لقائمة أعلى عشر علامات تجارية للمرة الأولى على الإطلاق، وظهرت الأميركية «تسلا» في الترتيب الثاني عشر، بينما جاءت الكورية «هيونداي» في الترتيب 32، و«بورشه» في المركز السابع والأربعين.