تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي وبحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد حسين بن سبت، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا أ.د.سوزان البستان، والقائم بأعمال مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.فارس العازمي، أقيمت فعالية (Blue Science) في بهو كلية العلوم بالمبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبدعم منها.



وبهذه المناسبة ذكر القائم بأعمال عميد كلية العلوم د محمد بن سبت، أن فعالية BLUE SCIENCE تعتبر أكبر معرض علمي في الكلية، وتأتي تزامنا مع فعالية شهر العلوم التي تنظمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مضيفا أن المعرض ركز هذا العام على العلوم البحرية للتعريف بها ومدى ارتباطها بمجالات العلوم الأخرى مثل كيمياء البحار وبيولوجيا البحار وكل ما يتعلق بعلوم البحار.



وأشار د.محمد بن سبت الى أن الفعالية تسلط الضوء على آخر الأبحاث المختصة في مجال العلوم البحرية بالتعاون مع بقية الأقسام العلمية في كلية العلوم لإبراز أهمية علم البحار «بما أن الكويت تعتبر دولة بحرية».



وبين د.محمد بن سبت أن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات تكمن في أنها تفتح مجالا للتعاون بين الأقسام المختلفة والطلبة، وكذلك التعاون مع الكليات الأخرى ليتوسع مجال البحث العلمي مما تنتج عنه أبحاث علمية تسهم في رفع تصنيف جامعة الكويت.



من جانبها، ذكرت رئيس مكتب التوجيه والإرشاد منى الفيلكاوي، أن فعالية Blue science تضمنت معرضا علميا يختص بجانب علوم البحار وبيان ارتباطه مع بقية العلوم والتخصصات في الكلية، وورشا علمية ومحاضرات ثقافية توضح العلوم البحرية من جوانب مختلفة يقدمها أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم بالمشاركة مع عدة جهات مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى شركة أكوا مارين.