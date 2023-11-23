أعلن وزير الدفاع الألماني الزائر بوريس بيستوريوس عن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار يورو.



وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، إن «هذه الحزمة تتضمن أربعة أنظمة «آيريس-تي إس إل إم»، وقذائف 155 ملم، وألغام مضادة للدبابات».



وأشار بيستوريوس، في ثاني زيارة له إلى كييف كوزير للدفاع، إلى أنه في 2024-2025 ستقدم ألمانيا ما مجموعه 160 ألف طلقة ذخيرة لأوكرانيا، متعهدا أيضا بدعم كييف بوسائل دفاع جوي، بحسب وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية.



إلا أنه لم يقدم أي معلومات حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تتلقى صواريخ كروز طويلة المدى من طراز «تاوروس» من ألمانيا.



وفي سياق متصل، وافقت الحكومة السويسرية على إعادة تصدير 25 دبابة من طراز «ليوبارد 2» إلى ألمانيا التي تعهدت بعدم نقلها إلى أوكرانيا احتراما للحياد السويسري.



وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري في بيان أنه «وافق على طلب تصدير 25 دبابة قتالية من طراز «87 ليوبارد 2 إيه 4» إلى ألمانيا لتسلمها إلى مجموعة راينميتال المصنعة لها».



وأضاف «انها نقطة أثرت بشكل كبير في القرار، فقد أكدت برلين لسويسرا أن الدبابات ستبقى في ألمانيا أو في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي وسيتم استخدامها في تعزيز تسليحهم».



بدورها، قالت وزارة المالية الأوكرانية إن أوكرانيا تلقت دفعة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكومة الأوكرانية تلقت في المجمل 16.5 مليار يورو كدعم مالي من الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الحالي، مضيفة انها تتطلع إلى الحصول على دفعة أخرى في ديسمبر المقبل.



في المقابل، أكدت روسيا أنها اعترضت أربع مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، كما دمرت ثلاث مسيرات جوية فوق شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان «رصدنا أربعة زوارق سريعة من دون طاقم تابعة للجيش الأوكراني كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، في الجزء الغربي من البحر الأسود».



وأضافت «كل الأهداف المرصودة دمرت».



من جهة أخرى، دمرت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث مسيرات جوية أوكرانية فوق القرم على ما قالت الوزارة في بيان منفصل، منددة بـ «هجوم إرهابي لنظام كييف».



وغالبا ما تسجل هجمات بمسيرات بحرية أو جوية قبالة سواحل أوكرانيا وقد تكثفت منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد خلال الصيف.