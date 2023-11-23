أعلنت فصائل عراقية مهاجمة قاعدة تستضيف قوات أميركية مرتين بطائرتين مسيرتين.



وقالت جماعة تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، انه «ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي حرير بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر».



وذكرت الجماعة في بيان آخر أنها هاجمت نفس القاعدة بطائرة مسيرة للمرة الثانية في يوم واحد، مبينة أن الطائرة أصابت هدفها بشكل مباشر.



من جهتها، ذكرت القيادة الأميركية المركزية، في بيان، أن القوات الأميركية نفذت ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق ردا على الهجمات ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف.



وأعلنت ميلشيات «الحشد الشعبي» مقتل ثمانية وإصابة أربعة آخرين من أفرادها بجروح في الضربات الأميركية على مقراته في جرف الصخر جنوب بغداد.



ودانت الحكومة العراقية بشدة الهجوم، مؤكدة أنه جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يعد انتهاكا واضحا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي.



ودعت التحالف الدولي إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن يلتزم بسيادة العراق، مشددة على أنها الجهة المسؤولة دستوريا، لحفظ النظام والاستقرار والدفاع عن الأمن الداخلي.