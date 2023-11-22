وكالات: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ان صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي وافقت عليها إسرائيل أفضل بكثير من تلك التي عرضت عليها الاسبوع الماضي. وشدد غالانت في مؤتمر صحافي على أن نهاية الحرب الحالية على غزة لن تكون الا بتفكيك حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين لديها منذ 7 أكتوبر الماضي. ونوه إلى ان الجيش الإسرائيلي سيواصل تعميق عملياته في القطاع من أجل مزيد من الضغط على حماس. من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان الصفقة التي تمت الموافقة عليها لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين متورطين في قتل إسرائيليين. وأوضح ان الصليب الأحمر الدولي سيسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة.