قال مسؤولون أمريكيون وكنديون إن سيارة انفجرت عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياغرا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.

وذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصادر لم تسمها أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود، كما أفادت شبكة سي.إن.إن بمقتل شخصين في الانفجار.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بافالو بنيويورك في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا) : "ننسق مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الاتحادي في هذا التحقيق".

وقال دوج فورد رئيس حكومة إقليم أونتاريو في كندا عبر منصة إكس، إن فرق إنفاذ القانون في كندا "تشارك بنشاط في تقييم الوضع".

وصرح متحدث بان البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب أيضا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغرا يشكل "وضعا خطيرا للغاية".

وقال ترودو أمام مجلس العموم الكندي "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغرا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو"، مضيفا "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".