توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الخميس، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

أما ليلاً سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا ووالرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.