أسامة أبو السعود

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي، مشددا على انه لن يتعرض أي عامل للضرر جراء دمج بعض الشركات النفطية .

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نواف الصباح وفدا من نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) برئاسة رئيس النقابة سعد العجمي .

وقال رئيس النقابة سعد العجمي في تصريح صحافي، انه تم خلال الاجتماع مع رئيس مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح مناقشة مستجدات دمج الشركات، واخذ التعهدات اللازمة لحفظ حقوق العاملين وهذا ما أكده رئيس المؤسسة، وأكدنا على ضرورة إبلاغ الموظفين بكل ما يستجد لتحقيق مبدأ الشفافية.

وختم العجمي تصريحاته بشكر رئيس المؤسسة على حفاوة الاستقبال وتأكيده على دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي وخاصة عمال وموظفي شركة كيبك .