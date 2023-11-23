بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه (إسرائيل) وحركة (حماس) الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من وزير الخارجية الأمريكي بحثا فيه خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصل إليه الكيان الصهيوني وحركة (حماس) بوساطة قطر ودعم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسير في إجراءات إطلاق سراح الأسرى وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة" مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

ومن جانبه اشاد بلينكن بدور قطر الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وشدد بلينكن في هذا الصدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت قطر أمس الاربعاء نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.