وجه النائب د. محمد المهّان سؤالاً إلى وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته، نظراً لأهمية الدور الرقابي وحفاظاً على المصلحة العامة في ظل ملاحظات تأخر تنفيذ بعض المشاريع التي تنفذها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مما يعطل تنفيذ الخطط التنموية في البلاد.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) كم عدد المشاريع المتعثرة في وزارة الأوقاف التي لم تنجز في الوقت المحدد ؟ وما هي أسباب التعثر؟

(2) كم نسبة الإنجاز في كل مشروع تقوم بتنفيذه الوزارة ؟ وماهي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال وجود تأخير؟

(3) هل تم تشكيل لجنه تحقيق في المشاريع المتعثرة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التحقيق وصفتهم الوظيفية ومحاضر اجتماعهم والنتائج التي توصلوا إليها والتوصيات، وما هو الاجراء الذي تم بعد خروج النتائج والتوصيات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.

(4) هل تم أخذ الموافقات والرخص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح المناقصة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الجهات، وماهي الموافقات والرخص المطلوبة؟

(5) هل المخططات التعاقدية التي يتم طرحها في وثائق المناقصات الانشائية معتمدة من قبل البلدية قبل الطرح ؟

(6) هل هناك مناقصات تم طرحها بمخططات غير معتمدة من البلدية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه المشاريع والأسباب التي دعت إلى طرح المناقصات بهذه الطريقة.

(7) هل يوجد مشاريع رفضت البلدية ايصال التيار الكهرباء لها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه المشاريع وأسباب الرفض.