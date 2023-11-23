أسامة أبو السعود

اكد وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، بأن وزارة العدل مستمرة في تلقي التظلمات من إعلان الوزارة لنتيجة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) ولمدة 60 يوماً من تاريخ إعلان النتائج في 2023/11/2 .

وأوضح وزير العدل في تصريح تلقت "الأنباء" نسخة منه، " سوف تعرض كافة التظلمات المقدمة على المجلس الأعلى للقضاء لبحثها وإبداء الرأي بشأنها".

وشدد وزير العدل على أن الوزارة التزمت بنتائج الاختبارات والمقابلات التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء وسوف تلتزم أيضاً بالنتائج التي يعتمدها في شأن التظلمات.

وفي ختام تصريحه تمنى الوزير الرقبة التوفيق لكافة المقبولين في وظائف النيابة العامة.