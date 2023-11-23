أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الهدنة المرتقبة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري إنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة، وأن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.

وأضاف: في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن، وسيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام.

وأمل المتحدث أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.