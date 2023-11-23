عقدت قوة الإطفاء العام صباح اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين شامل 9 برئاسة نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر، وذلك بموقع تمرين شامل في منطقة عريفجان.

حضر الاجتماع 34 جهة حكومية مشاركة، حيث تم استعراض جميع المعضلات التي سيتم التعامل معها، وفقا لسيناريو التمرين «القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث».

وصرح اللواء جمال بأن تمرين شامل يقام بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى وضع هذه المؤسسات أمام تحديات واقعية فيما يخص إدارة الكوارث والأزمات وإتاحة الفرصة لتطوير قدرات مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة على جميع الأطراف وتحقيق الأهداف المشتركة.