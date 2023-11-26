في خليط مثالي يجمع بين جرأة التصميم والأداء الرياضي، تتميز سيارات بورشه مكان في فئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات بشهرتها الكبيرة، حيث تكتب هذه السيارات فصلا فريدا في تاريخ بورشه بتنوعها، والتي تشمل مكان ومكان S ومكان GTS. ويأتي هذا الجيل بتحسينات أدائية ملحوظة وتصميم أكثر روعة، مع نظام تشغيل جديد. وبفضل الزيادة الكبيرة في قوة السيارة مقارنة بالأجيال السابقة، تسطع سيارة بورشه مكان في قمة فئة سيارات SUV المدمجة.

سيارة قوية بفضل محركها المتطور

وتعتلي سيارة مكان GTS قمة هرم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تعتبر السيارة الرياضية الرائدة بين هذه المجموعة الناجحة، بفضل محركها V6 سعة 2.9 لتر مع شاحن التوربو المزدوج ذي الـ 440 حصانا، ما يوفر زيادة قدرها 60 حصانا عن محرك الطراز السابق، ويمكنها من التسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 4.3 ثوان فقط. وعند تجهيزها بمجموعة كرونو الرياضية، تبلغ سرعة المكان GTS القصوى 272 كم/ ساعة.

كما تم تجهيز سيارة مكان S الجديدة بمحرك V6 سعة 2.9 لتر مع شاحن التوربو المزدوج، والذي يولد قوة تزيد بمعدل 26 حصانا عن سابقتها، حيث يولد 380 حصانا. ويساعد هذا المحرك السيارة على التسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 4.6 ثوان فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى 259 كم/ ساعة.

أما الطراز الأساسي من سيارة مكان فيأتي بمحرك رباعي الأسطوانات المطور مع شاحن التوربو، والذي يولد 265 حصانا/ متر، وتستطيع معه السيارة التسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 6.2 ثوان فقط، كي تبلغ سرعتها القصوى 232 كم/ ساعة.

وأهم ما يميز طرازات مكان هو اقتران جميع هذه المحركات بناقل الحركة مزدوج القابض من بورشه بسبع سرعات ونظام التحكم بالسحب من بورشه مع نظام الدفع الرباعي.

تصميم أكثر جرأة مع تعزيز الطابع الرياضي

عززت بورشه أناقة سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بعدد من التغييرات المحددة. يبرز طرف مقدمة السيارة بتصميمه الجديد مع الأجزاء المطلية بلون السيارة الخارجي العرض الكبير لسيارة مكان، ما يزيدها أناقة على الطريق. أما في سيارة مكان GTS الجديدة، فقد تم طلاء الجزء الأوسط من مقدمة السيارة بالإضافة إلى عناصر التصميم الأخرى باللون الأسود. ويتضمن التصميم الخلفي الجديد مشتت هواء أنيق بتصميم خاص. فيما تتميز الواجهة الأمامية بتصميم جديد ثلاثي الأبعاد، ويتوافر هذا التصميم كتجهيز اختياري لألواح السيارة الجانبية. وأصبحت المصابيح الأمامية بتقنية LED مع نظام الإضاءة الديناميكي من بورشه والمرايا الخارجية ذات التصميم الرياضي تجهيزات أساسية الآن في جميع الطرازات.

وإلى جانب الخصائص الديناميكية الجديدة وعناصر التصميم المطلية باللون الأسود في الخارج، فقد خصصت سيارة بورشه GTS بمجموعة GTS الرياضية، التي تحتوي على تجهيزات خاصة وحصرية للمقصورة. وتتضمن هذه التجهيزات مقاعد رياضية يمكن تعديلها بـ 18 وضعية، ومجموعة تجهيزات المقصورة المصنوعة من ألياف الكربون، والفرش المصنوع من ألياف Race-Tex بلمسات من الجلد، وعناصر متنوعة مع درزات بلون متباين وحروف GTS بلون أخضر بايثون.

وتأتي سيارات بورشه مكان مجهزة أيضا بعجلات أكبر والذي يعد من ضمن التجهيزات الأساسية للسيارة، حيث تزود سيارة مكان بعجلات قياس 19 بوصة، و20 بوصة لسيارة مكان S و21 بوصة لسيارة مكان GTS، هذا بالإضافة الى سبعة تصاميم جديدة لمجموعة العجلات.

ولقيادة أكثر ديناميكية وراحة، وفرت بورشه نطاقا كبيرا لنظام التعليق الهوائي PASM، لتستجيب سيارة مكان بصورة أكبر وبشكل مباشر لظروف القيادة وطبيعة الطريق، ما يمنح السائق مزيدا من الاستجابة عبر عجلة القيادة. وأعادت بورشه ضبط بعض الأنظمة خصيصا لهذا الطراز، مثل خصائص التخميد في نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه، حيث أصبح النظام يتحكم بشكل نشط ومستمر في قوة التخميد لكل عجلة على حدة. ويتوافر نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه كتجهيز اختياري لسيارة مكان، ولكنه يأتي كتجهيز أساسي في سيارتي مكان S ومكان GTS. كما تتضمن التجهيزات الأساسية الساعة التناظرية الموجودة أعلى لوحة القيادة. ويمكن أيضا الاختيار.

14 لوناً جديداً



تتوافر سيارة مكان الجديدة بـ 14 لونا، حيث تتضمن الألوان الجديدة بابايا ميتاليك، وأزرق جنتيان ميتاليك، وكذلك لون أخضر بايثون لسيارة مكان GTS مع مجموعة GTS الرياضية.

مقصورة داخلية مطورة مع أدوات تحكم تعمل باللمس

تقدم بورشه مكان مقصورة داخلية مطورة مع كونسول مركزي عصري ومصمم بأناقة. ويضفي نظام التشغيل الخاص بالسيارة، والذي يعتمد على الأزرار التي تعمل باللمس بدلا من الأزرار الفعلية، أناقة وبساطة على مقصورة القيادة، كما يمكن التحكم في نظام بورشه لإدارة الاتصالات عبر الشاشة عالية الدقة قياس 10.9 بوصات التي تعمل باللمس أو عن طريق الأوامر الصوتية.

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