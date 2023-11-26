استكمالاً لجهوده طوال السنوات الماضية، والهادفة إلى تعزيز التجربة المصرفية لكافة شرائح عملائه، يواصل بنك برقان تطوير مزايا حساب «الراتب» في إطار استراتيجيته المستدامة للارتقاء بالخدمات والمنتجات المصرفية. وهذا يعكس الدور الحيوي للبنك كمؤسسة وطنية مالية مرموقة تتمتع بصلة وثيقة مع مختلف شرائح المجتمع ومتطلباتها.



«حساب الراتب».. خطوة في سلسلة الحلول المصرفية الشاملة



وانطلاقا من إيمان البنك الراسخ بأولوية العميل، قام بتطوير حساب الراتب من أجل توفير حساب متميز يدعم العملاء ويلبي احتياجاتهم في بداية حياتهم المهنية، وذلك من خلال توفير حزمة واسعة من العروض والمكافآت التي تعزز تجربة العملاء من مختلف الشرائح والفئات العمرية، ولشريحة الموظفين بشكل خاص. حيث يقدم الحساب باقة شاملة تتضمن هدية نقدية لغاية 2000 دينار بمجرد فتح الحساب وتحويل الراتب بقيمة 350 دينارا كحد أدنى، وإمكانية الحصول على تمويل لغاية 95 ألف دينار، وفقا للشروط والأحكام المطبقة في البنك، وغيرها الكثير من المزايا التي تلائم أسلوب الحياة اليومية للعملاء.



وبهدف التوسع في قاعدة عملاء حساب «الراتب»، طور البنك ميزة فتح حساب «الراتب» في غضون 45 ثانية عبر تطبيق برقان الهاتفي، في مواكبة لاستراتيجية التحول الرقمي وحرصا على تبني أحدث الحلول المصرفية التي من شأنها ضمان تمتع العملاء بتجربة أكثر راحة وسهولة وأمانا، ما يعكس التزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).



منظومة متكاملة.. لأكثر من مجرد تجربة مصرفية



وانطلاقا من حرصه على تكامل ما يطرحه من حلول مصرفية، وترابطها ضمن منظومة واحدة تهدف إلى جعل تجربة العملاء أكثر راحة وسهولة وأمانا، عمل بنك برقان على طرح باقة من المنتجات الجديدة، ومنها بطاقة «x-change» مسبقة الدفع من «فيزا»، وهي مصممة للعملاء من محبي السفر والتسوق عبر الإنترنت باستخدام العملات الأجنبية وتوفر لحامليها إمكانية إنجاز عمليات الدفع محليا وعالميا مع حمايتهم من تقلبات أسعار العملات، إضافة إلى كونها مزودة بميزة Smart Delay لتكون الوحيدة التي تمكن حامليها من الدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات برفقة 4 أشخاص. ومن بين المنتجات المبتكرة أيضا البطاقة الافتراضية التي تتميز عن البطاقات المصرفية التقليدية بإمكانية تفعيلها بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى طباعتها وانتظار استلامها ما يجعلها صديقة للبيئة وتتوافق مع استراتيجية البنك الهادفة للوصول إلى مستقبل مصرفي مستدام، إلى جانب سهولة استخدامها على الأجهزة المحمولة واللوحية والساعات الذكية.



برنامج برقان للمكافآت شامل لجميع شرائح العملاء



وعلى صعيد توسيع دائرة المنتجات والمزايا المخصصة لمكافأة العملاء وتحسين جودة حياتهم بصورة جذرية، أنجز بنك برقان خطوة متقدمة من خلال إطلاق تطبيق xperience مع إنترتينر، والمصمم لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية المصدرة من بنك برقان، والذي يمتاز بأنه متاح للتحميل مجانا ويوفر عروض «اشتر 1 واحصل على 1 مجانا»، إضافة إلى واجهة المستخدم السلسة والخصومات الحصرية التي يقدمها للعملاء على حجوزات المطاعم والتسوق والترفيه وغيرها، ليكون جزءا من خطة البنك الهادفة إلى مواكبة التكنولوجيا المالية الأحدث وأسلوب حياة العملاء العصري، في آن معا، حيث يتيح للعملاء استكشاف والاستفادة من أحدث العروض المتوافرة ضمن «عروض بنك برقان» أكثر من مرة وطوال مدة توافرها على التطبيق بمجرد تسجيل الدخول.



وفي الإطار ذاته، عمل البنك على إطلاق 3 بطاقات للاسترداد النقدي الأعلى في الكويت ضمن عرض شامل ومبتكر يشمل بطاقتين ائتمانيتين وواحدة مسبقة الدفع، وذلك من أجل توفير تجربة تسوق وشراء أكثر مكافأة، حيث يتمتع العملاء باسترداد نقدي لغاية 15% عند استخدام بطاقات ماستركارد كاش باك وورلد، و10% عند استخدام بطاقة ماستركارد كاش باك بلاتينيوم و5% عند استخدام بطاقة ماستركارد كاش باك مسبقة الدفع في المشتريات من فئة «الإنفاق اليومي» والتي تشمل المطاعم، النوادي الصحية، التسوق الإلكتروني ورسوم الاتصالات والاشتراكات، سواء داخل الكويت أو خلال السفر.



رؤية واضحة لإضافة قيمة أكبر في كل خطوة



وفي سياق استراتيجية بنك برقان لتطوير منتجاته وخدماته البنكية بشكل مستمر، يسعى البنك إلى تسخير جميع الطرق والوسائل التي تمنحه رؤية أعمق بشكل دائم لطبيعة شرائح عملائه واحتياجاتهم، وتمكنه من أن يكون أقرب إليهم وأكثر تفاعلا ومشاركة معهم، بما يكسبه القدرة على الفهم الدقيق لمتغيرات هذا العصر، وإدراكه لكافة المستجدات والتوجهات المختلفة في المجتمع، بهدف توفير بيئة مصرفية إيجابية وآمنة، تزخر بالخدمات والمنتجات البنكية المصممة تماما لاحتياجات كل شريحة مجتمعية على حدة، لضمان توفير أكبر قيمة مضافة لأسلوب حياة العملاء ومتطلباتهم اليومية.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يألو جهدا في ابتكار الحلول وتوفير المنتجات والخدمات التي تضمن تلبية كافة احتياجات العملاء المصرفية بسهولة وراحة وكفاءة عالية، من أجل خلق نظام بيئي مصرفي متوازن لعملائه وتمكينهم من إدارة شؤون حياتهم المالية اليومية بأسلوب عصري يراعي التنوع الكبير في شرائح العملاء وتطلعاته.