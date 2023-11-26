جهير معرفي: نواكب الطفرة الكبيرة في الطلب على السيارات الجديدة في الكويت بعروضنا الخاصة

نتواجد في العديد من معارض السيارات الكبرى لاستقبال طلبات العملاء وشرح مزايا حلولنا التمويلية

نشارك في المعارض الخاصة بالسيارات للتعرف على أبرز التطورات في عالم القيادة

نبتكر عروضاً وحملات ترويجية خاصة بالسيارات لمكافأة العملاء على ثقتهم بنا

يشكل قطاع السيارات أهمية قصوى لدى البنك الأهلي الكويتي الذي يحرص على تلبية احتياجات عشاق السيارات داخل السوق الكويتي، من خلال ابتكار العديد من العروض الحصرية والحلول التمويلية بالتعاون مع الشركات والوكالات المحلية للعلامات العالمية في الكويت. ويأتي ذلك في ظل الإقبال الكبير على شراء السيارات الجديدة في السوق الكويتي وخصوصا في الفترة الأولى من طرحها محليا، في ظل حرص العملاء على التميز ومواكبة التطورات والتغيرات المستمرة في القطاع. ويقدم البنك قروضا وحلولا تمويلية خاصة لشراء السيارات بحد أقصى 25 ألف دينار لمدة تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات، لتلبية احتياجات عملائه التمويلية ويخفف الأعباء المالية عن كاهلهم بما يرضي طموحاتهم ويواكب نمط حياتهم الخاصة.



ويتعاون البنك الأهلي الكويتي مع العديد من وكالات السيارات في الكويت، بهدف تقديم خصومات حصرية وأسعار خاصة لعملائه على السيارات من جميع الفئات، فضلا عن توفير أفضل عروض ما بعد البيع لهم، ضمن خطته التي تهدف إلى توفير تجربة مصرفية سهلة ومتكاملة لهم.



وتعكس اتفاقيات التعاون التي يبرمها البنك الأهلي الكويتي مع شركات السيارات المختلفة، الثقة الكبيرة التي يتمتع بها نظرا للحلول والخدمات التمويلية والمصرفية واسعة النطاق التي يقدمها، والعدد الكبير من العملاء لديه، وقدرته على جذب عملاء جدد إليه بشكل دائم، فضلا عن توافق الرؤية التي يتمتع بها البنك مع خطط الشركات الهادفة إلى تقديم أبرز الخدمات لجميع الفئات داخل المجتمع الكويتي.



ويشارك البنك الأهلي الكويتي في الوقت نفسه برعاية العديد من معارض السيارات التي تقام في الكويت على مدار العام، التي تجمع أعدادا كبيرة من الرواد مع ممثليه ومسؤولي شركات السيارات تحت سقف واحد، من أجل التعرف على أبرز الموديلات وأحدثها، والحصول على أبرز الأسعار والعروض، فضلا عن الاستفادة من مزايا الحملات الترويجية المتنوعة التي يتم إطلاقها بالتزامن معها.



وفي الوقت نفسه، يتواجد موظفو البنك في العديد من صالات عرض السيارات داخل السوق الكويتي، ومن بينها معرض تويوتا في منطقة الجهراء، وصالات عرض شركات نيسان وجيب وهوندا وفولكس واجن وكيا ومعرض سيارات جي إم سي المستعملة في منطقة الري، وجي إيه سي في منطقة الشويخ، بهدف اللقاء مع العملاء لتعريفهم بعروض البنك الخاصة، وتلقي طلباتهم للحصول على القروض التمويلية، والتأكد من التزامهم بجميع الشروط الخاصة بها، وتسلم المستندات اللازمة منهم مما يوفر الوقت والجهد عليهم.



طفرة كبيرة



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «نواكب الطفرة الكبيرة في الطلب على السيارات الجديدة في الكويت من خلال تقديم العديد من العروض الخاصة والأسعار الاستثنائية بالتعاون مع شركات السيارات الرائدة في السوق المحلي، بحيث نهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا التمويلية والمصرفية بأفضل صورة ممكنة».



وأضافت معرفي ان البنك الأهلي الكويتي يتواجد داخل صالات عرض العديد من وكالات السيارات ضمن إطار الشراكة المميزة التي تجمع البنك معها، لاستقبال العملاء وجذبهم إلى عائلة البنك عبر تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لهم، ومساعدتهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم في إطار مسؤوليته الاجتماعية وخدمة جميع الفئات بأفضل طريقة ممكنة.



وتابعت معرفي: نشارك في الوقت نفسه بالعديد من معارض السيارات التي تقام في الكويت، وآخرها معرضا دراغون جير وAuto World Show، اللذان جمعا نخبة العلامات التجارية تحت سقف واحد، مما يتيح الفرصة لنا لتعريف الزوار بآخر عروضنا لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بالحصول على أحدث المركبات بأفضل الأسعار.



تواصل دائم

وأفادت معرفي بأن البنك الأهلي الكويتي يعمل على التواصل الدائم مع عملائه وتعزيز العلاقات مع عشاق السيارات في الكويت، من أجل التعرف على احتياجاتهم التمويلية، ودراسة السبل الآيلة إلى تلبيتها وتقديم أفضل العروض لهم، بما يسهم في نيل رضاهم عن الحلول التي يقدمها لهم البنك.



وقد قام البنك مؤخرا وبالتعاون مع مركز بورشه الكويت بتنظيم حدث اختبار سيارة بورشه تايكان الكهربائية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك، حيث استمتع العملاء بتجربة قيادة السيارة في أجواء من الرفاهية.



في الوقت نفسه، يسعى البنك الأهلي الكويتي للارتقاء بمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، عبر منح العملاء تجربة مصرفية استثنائية تحظى باهتمام الجميع، حرصا منه على تعزيز استراتيجيته التي تركز على العملاء بالدرجة الأولى، وتضعهم في مقدمة أولوياته ويعمل باستمرار على جذب المزيد منهم إلى عائلته المتنامية باستمرار.

ابتكار متواصل



من ناحية ثانية يعمل البنك الأهلي الكويتي على ابتكار عروض وحملات ترويجية بشكل مستمر، بما يزيد رضا العملاء لديه، ويتيح لهم العديد من المزايا والمكافآت التي تتجاوز توقعاتهم وتسهم بتحقيق التميز الذي يسعون إليه على المستويات كافة، ويؤدي للارتقاء بمكانة البنك التنافسية في القطاع المصرفي الكويتي.



وأعربت معرفي عن امتنانها للثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي بين أوساط العملاء في السوق الكويتي، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد استمراره بمفاجأتهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم التمويلية والمصرفية، من خلال عقد المزيد من اتفاقيات التعاون مع شركات السيارات بهدف مساعدتهم على شراء سيارة أحلامهم بأسهل طريقة ممكنة.



ودعت معرفي في نهاية حديثها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية الخاصة بقطاع السيارات التي يقدمها على مدار العام.