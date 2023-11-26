عرضت أودي الشرق الأوسط أحدث سياراتها الكهربائية بالكامل للمرة الأولى على المستوى الإقليمي، وهي سيارة Q8 e-tron الجديدة. وتتمتع سيارة SUV الرائدة الجديدة بتصميم جديد وتحديثات عديدة، لاسيما في مقدمة السيارة.

خطت العلامة التجارية الرائدة ذات الحلقات الأربع أول خطوة لها في عصر التنقل الكهربائي في العام 2018 بطرح سيارة Audi e-tron، التي أرست معايير جديدة كليا لفئة سيارات SUV الكهربائية الفاخرة. وتستكمل سيارة Q8 e-tron الجديدة قصة e-tron الرائدة، وتعتبر Q8 e-tron الأفضل في فئتها، حيث تتميز بمفهوم القيادة المطور وخصائص الديناميكية الهوائية المحسنة، إضافة إلى سعة البطارية الأكبر وأداء الشحن الأفضل، مع تعزيز المسافة التي تقطعها السيارة بالبطارية قبل الحاجة للشحن.

إضافة إلى ذلك، تعد Q8 e-tron أول سيارة تحمل شعار الطراز الجديد مع حروف كلمة «Audi» على الدعامة B، التي تمثل الهوية المؤسسية الجديدة بتصميم ثنائي الأبعاد للحلقات الأربع. وتستخدم أودي مشتت الهواء على الإطار الأحادي لإبراز الحلقات الأربع ومقدمة السيارة.

تتضمن مجموعة طرازات أودي الكهربائية 6 طرازات، بما فيها سيارة Q8 e-tron، ويتوقع أن يصل عدد الطرازات الكهربائية بحلول العام 2026 إلى ما يزيد على 20 طرازا، حيث تعتزم الشركة طرح طرازات كهربائية بالكامل فقط في هذه المرحلة، وذلك تماشيا مع استراتيجيتها الطموحة «Vorsprung 2030».

وتتصدر هذه السيارة الجديدة قائمة سيارات أودي الكهربائية بالكامل فيما يتعلق بالاستخدامات اليومية، وذلك بفضل كفاءتها المحسنة والمسافة التي تقطعها قبل الحاجة للشحن، والتي تصل إلى 582 كيلومترا لسيارة Q8 e-tron و600 كيلومتر لسيارة Q8 Sportback e-tron.

من جانبه، قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: يسرنا أن نقدم لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط أقوى سيارة بين مجموعة سياراتنا في فئة SUV الكهربائية تماشيا مع استراتيجيتنا الطموحة «Vorsprung 2030». وتعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أوائل الأسواق العالمية التي تطرح فيها سيارة Q8 e-tron، ولذلك يمثل طرحها حدثا مهما لعلامتنا التجارية، حيث نسعى لاستكمال النجاحات التي حققتها سيارتنا الرائدة e-tron، باسم جديد ومزيد من الفخامة.

واجهة واسم وهوية مؤسسية جديدة

تشير أودي من خلال اسم السيارة إلى أنها الطراز الأقوى بين سيارات SUV والكروس أوفر الكهربائية، ويعتبر التصميم الخارجي لسيارتي Q8 e-tron وQ8 Sportback e-tron الكهربائيتين بالكامل تطورا كبيرا للغة تصميم سيارات أودي الكهربائية، وذلك بفضل العناصر الجديدة في الأمام والخلف مع الإطار الأحادي المميز، والشبك المقلوب، وقضبان مشتت الهواء الخلفي بتصميمه الجديد.

مقصورة فاخرة

توفر سيارة Q8 e-tron العديد من تجهيزات الراحة في المقصورة، منها نظام التحكم بالمناخ بـ 4 مناطق والعديد من الإضافات الاختيارية التي تشمل مجموعة تنقية الهواء ووظيفة التدليك والمقاعد ذات الدعامات الجانبية ومجموعة الإضاءة المحيطية التي تضفي مزيدا من الفخامة على السيارة. كما يتوافر أيضا خيار تجهيز السيارة بالسقف البانورامي الزجاجي، ما يوفر أجواء منعشة في المقصورة ويعزز الإحساس بالرحابة.

وتجهز المقاعد القياسية ذات الجلد المثقب بوظيفة تهوية المقاعد ثلاثية المراحل، ما يعزز الراحة أثناء القيادة حتى في الأجواء الخارجية الحارة. كما تتوافر للمقصورة لمسات تزيينية اختيارية من قشور الخشب مفتوحة المسام مثل خشب الدردار والجميز مفتوح المسام أو لمسات من الألمنيوم. وتشمل الاختيارات الجديدة المتوافرة خشب الجوز البني الفاتح، إضافة إلى مادة مستدامة مصنوعة جزئيا من زجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها.

منظومتان للحركة

يمكن الاختيار من بين منظومتين للحركة مع نظام الدفع الرباعي الكهربائي:

٭ تجهز كل من Q8 55 e-tron وQ8 Sportback 55 e-tron بمحركين يولدان 300 كيلوواط في وضع التعزيز و664 نيوتن متر من عزم الدوران. وتصل المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن إلى 582 و600 كيلومتر على التوالي.

٭ تجهز سيارة SQ8 Sportback e-tron - الأقوى بين الطرازات الثلاثة - بثلاثة محركات تولد معا 370 كيلوواط في وضع التعزيز و973 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن إلى 513 كيلومترا.

بطارية أكبر وشحن أسرع

يمكن شحن سيارتي Q8 55 e-tron بقوة تصل إلى 170 كيلوواط في محطات الشحن السريع، حيث يتم شحن البطارية الضخمة من 10 إلى 80% في غضون 31 دقيقة، ما يساعد السيارة على قطع مسافة تصل إلى 420 كيلومترا قبل الحاجة للشحن مرة أخرى. وفي محطة الشحن بالتيار المتردد أو الشاحن المنزلي، تشحن سيارة Q8 e-tron بقوة تصل إلى 11 كيلوواط، كما توفر أودي شاحن بالتيار المتردد بقوة تصل إلى 22 كيلوواط كتجهيز اختياري.

وتطرح سيارة Q8 e-tron مزودة بوظيفة «التوصيل والشحن» كتجهيز أساسي.

يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.

عمليات إنتاج أكثر استدامة

تعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية بالنسبة لأودي، حيث تعمل الشركة على تعزيز الاستدامة عبر سلسلة القيمة بأكملها. وتهدف أودي إلى تحقيق صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، والوصول إلى محايدة الكربون بحلول العام 2025. ويتم إنتاج سيارة Q8 e-tron في أول مصنع للإنتاج واسع النطاق خالي من الكربون في قطاع السيارات الفاخرة. كما تعمل أودي من خلال استراتيجية «Vorsprung 2030» على زيادة مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية للمضي قدما في مشاريع البنية التحتية حيثما أمكن ذلك، من أجل المساعدة في توفير خدمات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة.