«معرض بيتك للسيارات KFH Auto» الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط

تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم من خلال منتج التأجير بنوعيه التشغيلي والتمويلي

نجح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في صنع علامة متميزة لنفسه في مجال تمويل شراء السيارات واستئجارها ببيوع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستفاد من مزاياه المتعددة ملايين العملاء، بالإضافة إلى نجاحه في الدور الأساسي الذي يحرص على ترسيخه، وهو دعم التاجر الكويتي ووكلاء السيارات، وتنشيط المبيعات في السوق، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر للعملاء تسهيلات ائتمانية متميزة وآمنة في سوق تمويل السيارات.



ويواصل «بيتك» تطوير خدماته ومنتجاته بشكل جعله محركا أساسيا لسوق تمويل السيارات في الكويت، كما تمكن «بيتك» من إضافة العديد من المنتجات والخدمات التي جعلت من تجارة السيارات قطاعا مهما ومؤثرا بين قطاعات الاقتصاد الكويت، ويتبنى «بيتك» سياسة التعاون مع شركائه من مبدأ الشراكة والتكامل، ما جعله يحتل موقع الريادة في سوق ظلت له الحصة الأكبر فيها رغم تزايد عدد المنافسين.



إن سياسة الابتكار وتنويع الأدوات والفرص أمام العملاء للحصول على احتياجاتهم التمويلية المتعددة وفق الشريعة، والتي منها اقتناء السيارة المناسبة جعلت من «بيتك» العنوان الذي يتبادر إلى ذهن من يفكر في اقتناء سيارة، وهذه ميزة يعمل «بيتك» دوما أن تستمر، بالحفاظ على حصته السوقية وتنميتها وتقديم أفضل خدمة بأعلى معايير الجودة.



مزايا عديدة



يحرص «بيتك» على خدمة العملاء بأفضل الطرق التمويلية من خلال برامج بيعية وتمويلية ميسرة وفق الشريعة، تناسب المركز المالي للعملاء، وحسب الضوابط والتعليمات والشروط والأحكام، وتتلخص خدمات «بيتك» المتعلقة بمنتج السيارات في: (البيع نقدا - البيع الآجل بالتقسيط - التمويل بضمان مالي- التثمين - بيع الأمانة «اعرض سيارتك بمعارض بيتك» - التأجير - تمويل السيارات خارج الكويت).



خدمة بيع وتمويل شراء السيارات الجديدة من «بيتك» لا تقتصر على معارضه، بل تم ربط معظم معارض وكلاء السيارات الجديدة بشبكة من ممثلي مبيعات «بيتك» المؤهلين والمتواجدين في معارض الوكلاء بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، حيث يعملون جاهدين على خدمتهم.



تأجير السيارات



يقوم «بيتك» بتلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم من خلال منتج التأجير بنوعيه، التشغيلي والتمويلي. ومن خلال التأجير التشغيلي يطرح سيارات متنوعة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم من مختلف الماركات العالمية في عقود تأجير سنوية، وتكون العقود مغطاة تأمينيا مع صيانة للمركبات بشكل دوري لدى الوكالات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى توفير خدمة الطرق لتقديم في حال حدوث طارئ، وخدمة السيارة البديلة عند تعطل المركبة.



أما التأجير التمويلي، فقد ترك الخيار للعميل لاختيار ما يناسبه من أنواع السيارات المعروضة لدى الوكالات، والتقدم لـ «بيتك» للحصول على التمويل المناسب من خلال منتج التأجير التمويلي.



ويوفر «بيتك» تشكيلة واسعة من معظم العلامات التجارية المرموقة والواسعة الانتشار بما يقارب 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة، ضمن برنامجي التأجير التشغيلي والتمويلي في «بيتك».



ويتميز «بيتك» بتقديم أفضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) وفق أعلى مستويات الجودة في الخدمة، مع تميزه بالمرونة في تقديم القيمة الإيجارية، ومدة عقد التأجير بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة للعملاء والتي تشمل تقديم خصومات وعروض تنافسية ومنتج التأجير يمنح العميل (أفراد وشركات) مزايا مختلفة، منها إمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.



الوعد بالتملك



ويعد التأجير التمويلي «التأجير مع الوعد بالتملك» أحد المنتجات التي طرحها «بيتك» في مجال سوق السيارات بحلته الجديدة، ويقدم الآن بمزايا تسمح للعملاء باستخدام المركبة لفترة تصل إلى 5 سنوات، مع التأمين التكافلي الشامل وضمان المصنع وتقديم سيارة بديلة في حالة الصيانة أو التصليح.



تمويل السيارات خارج الكويت



تشمل هذه الخدمة السيارات الجديدة والمستعملة وفق الضوابط الائتمانية، وتتيح خدمة «ادفع في الكويت واستلم السيارة في الخارج» التي يقدمها «بيتك»، حصريا بالكويت، احتياجات شرائح متعددة من العملاء، فتمكنهم من اقتناء السيارات التي تناسبهم سواء كانت جديدة أو مستعملة، وتسلمها في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت، وبشروط ميسرة، ومزايا تمويلية مناسبة.



وتتوافر الخدمة لجميع العملاء، من الكويتيين أو المقيمين، فيمكن لجميع العملاء الاستفادة منها، حيث لا يشترط «بيتك» على العملاء تحويل رواتبهم، وإنما يشترط انطباق الشروط والضوابط الائتمانية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.



وتسهم الخدمة في تسهيل اقتناء السيارات، وتسلمها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد أقساطها من خلال «بيتك» في الكويت، ما يجعلها احد افضل الحلول التمويلية السهلة على العملاء.



وتناسب الخدمة أبناء الدول الأربع العاملين في الكويت، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في هذه الدول، بالإضافة إلى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، ويأتي طرحها بعد أن لمس «بيتك» احتياجا لدى فئات كثيرة لهذه الخدمة، التي تؤكد دور «بيتك» في سوق تمويل المستهلك بالتعاون مع شركائه ومورديه في السوق المحلي. ومن المزايا التمويلية المقدمة على هذه الخدمة، تمويل لغاية 25 ألف دينار، وفترة سداد لغاية 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية.



كما أن متطلبات إنجاز المعاملة لا تختلف عن إنجاز أي معاملة شراء سيارة من داخل الكويت، حيث تسهل الخدمة على العميل شراء سيارة وتسلمها في الخارج والسداد بالأقساط في الكويت بأيسر الشروط وفق ضوابط التمويل الاستهلاكي، والشروط الائتمانية.



وتؤكد الخدمة على الأهمية التي يوليها «بيتك» لخدمة عملائه بأفضل وأيسر السبل.



خدمة بيع الأمانة «اعرض سيارتك بمعارض بيتك»



تسمى خدمة «بيع الأمانة»، وهي بمنزلة توكيل من العميل لـ «بيتك» بعرض سيارته للبيع في أي من معارضه مقابل مبلغ متفق عليه، هذه السيارة يجب أن تكون مطابقة لشروط وضوابط العرض في معارض «بيتك» حتى يتم بيعها عن طريق فريق المبيعات، سواء من حيث الموديل والنوع. ويقدم «بيتك» هذا المنتج الشرعي خدمة للعملاء والراغبين في عرض سياراتهم للبيع في معارض «بيتك»، مستهدفا بذلك خدمة العملاء ومساعدتهم على بيع سياراتهم من خلال منافذ بيعية عصرية وآمنة وذات إقبال كبير من الزائرين.



خدمة تقييم السيارات



تعتبر خدمة تقييم السيارات من الخدمات الرئيسية التي يقدمها «بيتك» لعملائه، ومن خلال هذه الخدمة يمكن للعميل الاستفادة من بيع المركبة دون اشتراط شراء مركبة أخرى.



فئات العملاء



يستفيد من خدمات السيارات، عملاء «بيتك» الحاليون والمستقبليون، بالإضافة إلى أولئك الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، أو تأجير سيارات لدى «بيتك» بنظام التأجير التشغيلي أو التمويلي، ولا شك أن جهود «بيتك» في توفير وعرض وتمويل وتأجير السيارات، تستهدف في المقام الأول تحقيق تطلعات العملاء واحتياجاتهم، مع دفع عجلة الاقتصاد بتنشيط المبيعات في السوق المحلي وهي إحدى الأولويات التي يركز عليها «بيتك»، ومن هنا يأتي التعاون مع وكلاء السيارات ويبرز دوره في ترويج مبيعاتهم من خلال توفير مساحات عرض في معارض «بيتك»، مع المشاركة في الحملات التسويقية والترويجية التي ينظمها الوكلاء، أو التي ينظمها «بيتك».



ويمكن للعميل زيارة أحد معارض «بيتك»: معرض KFH AUTO بمنطقة الشويخ، ومعرض الري على الدائري الرابع، والفروانية بمنطقة الضجيج، والأحمدي، مع تواجد «بيتك» في معارض الوكالات، ومن خلال المنصة الرقمية kfh.com/auto.



معرض KFH Auto



يعد «معرض بيتك للسيارات KFH Auto» الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط، يقع في منطقة الشويخ، على مساحة إجمالية تبلغ 38 ألف متر مربع، منها صالة عرض مساحتها 17 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 200 سيارة، ويضم أكثر من 20 وكالة سيارات و30 علامة تجارية بين سيارات ودراجات بخارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، بالإضافة الى قسم خاص للسيدات، ويعمل المبنى بنظام المباني الذكية، ويضم مواقف لشحن السيارات الكهربائية.



المعرض المتكامل الخدمات، يعد علامة فارقة ومرحلة مهمة في تاريخ «بيتك» وفي خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب وكلاء السيارات لعرض سياراتهم بالمعرض والمشاركة معهم في برامج تسويقية وترويجية تحقق المصلحة المشتركة، وتخدم عملاء «بيتك» وترتقي بقدرات السوق وتعزز إمكانيات التاجر الكويتي.



نظرة تاريخية



ارتبطت تجربة «بيتك» في مجال السيارات بمسيرته منذ نشأته، وواكبت مراحل تطوره ونموه، بدأت منذ بداية عمل «بيتك» بالسعي لدى وكلاء السيارات لتوفير احتياجات العملاء من السيارات على تعدد أنواعها وفق بيع المرابحة، وذلك بشكل فردي محدود، ثم تطورت العلاقة مع وكالات السيارات، فتم استئجار معرض صغير لعرض بعض السيارات الجديدة والمستعملة في منطقة شرق، ثم ارتأى «بيتك» إنشاء معرض مستقل لعرض أنواع السيارات المختلفة بالتعاون مع الوكلاء وتسميته «معرض المعارض» لأنه كان يضم جميع وكلاء السيارات تقريبا، تحت سقف واحد، ثم ألحق به معرض للسيارات المستعملة، وقد كان هذا الأسلوب هو الأول من نوعه بالمنطقة والشرق الأوسط، إذ يتيح فرصة المقارنة بين المزايا والأسعار، كما يجمع بين العميل «المشتري» والوكالة «البائع» وبين مصدر التمويل «بيتك» في مكان واحد، ما يؤدي إلى سهولة إنجار المعاملات وتخفيف الأعباء على العملاء وزيادة مبيعات الوكلاء.

أبرز الحلول التمويلية

- كفالة ومزايا الوكيل، البيع نقدا أو بالأقساط وبأسعار تنافسية مع فترة سداد مناسبة للأقساط وفترة سماح لاستحقاق القسط الاول ومرونة في طريقة السداد (خصم راتب - تحويل بنوك).



- معارض للسيارات الجديدة والمستعملة والتأجير وهي: معرض KFH AUTO الشويخ: للسيارات الجديدة والمستعملة والقوارب والدراجات البرية والبحرية ومنتج تأجير السيارات، معرض الري (طريق الدائري الرابع): للسيارات المستعملة وخدمة التأجير، معرض الضجيج (طريق الدائري السادس): للسيارات المستعملة وخدمة التأجير.

- تلبية احتياجات العملاء من بيع وتمويل وتأجير السيارات من خلال برامج ميسرة تناسب المركز المالي للعملاء.

- تواجد «بيتك» لدى معظم وكالات السيارات في السوق المحلي.

- انتشار جغرافي يغطي معظم المحافظات.

معرض ذكي

يصنف «معرض بيتك للسيارات KFH Auto» من المباني الذكية التي تجمع بين عناصر الاستدامة والتقنية الحديثة، وتلعب المباني الذكية دورا أساسيا في عوامل الاستدامة الثلاثة الإنسان والبيئة والاقتصاد، لكن الذكاء الأكبر كان في نجاح «بيتك» في تجميع كل عناصر العملية البيعية في مكان واحد «البائع والمشتري ومصدر التمويل» بالإضافة الى الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء للسيارات التي تقدمها الجهات الرسمية مثل المرور والتأمين وغيره، ما جعل من عملية الشراء متعة، وسهل الإجراءات، ووفر الخدمة بكل مراحلها تحت سقف واحد، ما يعني توفير الوقت والجهد، والانتقال الى مستوى غير مسبوق في تقديم الخدمة بأفضل السبل والوسائل التقنية الحديثة والسريعة.



خدمات شاملة

من الخدمات التي تقدم من خلال «معرض بيتك للسيارات KFH Auto»: بيع سيارات الوكلاء لحوالي 20 وكالة سيارات كبرى، بيع السيارات المستعملة المكفولة والتي حظيت بصيانة دورية لدى الوكلاء، بيع الدراجات النارية والدراجات المائية الجت سكي والطراد والمعدات البحرية، خدمة «تمويل السيارات خارج الكويت والتسلم بالخارج» في «مصر والأردن وأميركا وتركيا»، خدمة التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «للأفراد والشركات»، خدمات السيدات، خدمة تمويل السيارات من المكاتب التجارية والأفراد بجميع أنواعها وأحجامها، سواء كانت هذه السيارات جديدة أو مستعملة، خدمة تمويل قطع غيار السيارات والأكسسوارات، وخدمة بيع الأمانة «اعرض سيارتك بمعارض بيتك»، وخدمة تقييم السيارات.