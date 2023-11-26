ترجمان: سوناتا 2024 الجديدة تبقى مخلصة لعراقتها وتميزها عبر التصميم الرشيق

لمسات التصميم الرياضي والتفاصيل عالية التقنية ومجموعة من أحدث تقنيات الاتصال والراحة والسلامة

تتميز باعتمادها على قاعدة عجلات هيونداي المتقدمة وأنظمة نقل الحركة المحسنة مما يضمن الكفاءة والأداء

أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر الرئيسي عن إطلاق سيارة سوناتا الجديدة، التي تمت إعادة تصميمها بشكل جذري، كإحدى سيارات هيونداي الأكثر شعبية في المنطقة، حيث تتميز السيارة الجديدة بقدر مثالي من لمسات التصميم الرياضي وتفاصيل عالية التقنية وأداء وكفاءة مثبتين، تلهم أولئك الذين لا يهابون التعبير عن شخصيتهم القوية.



تأتي سيارة السيدان متوسطة الحجم الشهيرة بمظهر كوبيه أنيق بـ 4 أبواب يسلط الضوء على فلسفة التصميم «الرياضية الحسية» لشركة هيونداي. وتوفر سوناتا الجديدة، المبنية على منصة عجلات الجيل الثالث من هيونداي، تجربة قيادة غير مسبوقة.



وبهذه المناسبة، قال برين بارك، رئيس شركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا: سوف تفي هيونداي سوناتا الجديدة بالتأكيد بوعدها بتوفير تجربة رياضية متميزة للسائقين والركاب. لقد ولدت سوناتا الجديدة بشكل كبير لتسمو من جديد، فقد أعيد بناؤها بتصميم جريء وتفاصيل دقيقة عالية التقنية، مما يجعلها أكثر رياضية من أي وقت مضى.



من جهته، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت: «الجيل الجديد هو الثامن لطراز سوناتا التي تم إطلاقها في العام 1985 لأول مرة وأبهرت قطاعات واسعة من عشاق التميز وأضحت أيقونة متألقة في عالم السيارات، سوناتا 2024 الجديدة تبقى مخلصة لعراقتها وتميزها عبر التصميم الرشيق، والأداء المبهر الذي عودتنا عليه دائما، بل وترتقي بتفردها من خلال شخصيتها الرياضية الجريئة ومواصفاتها التكنولوجية فائقة التطور. كلنا سعادة بهذا الطراز الجديد المفعم بالحيوية والأناقة، ونحن على ثقة بأن عملاءنا الكرام على موعد مع تجربة قيادة عالية التميز تمنحهم الراحة والمتعة وأقصى درجات الأمان في سوناتا الجديدة.



مظهر مستقبلي



سوناتا الجديدة هذه في المقدمة، يدمج التصميم الأفقي لسوناتا مصباح الأفق السلس المميز من هيونداي والمصابيح الأمامية المخفية واسعة النطاق للحصول على مظهر مستقبلي. تخلق الشبكة الجديدة ومداخل الهواء الأكبر مظهرا أكثر ديناميكية وعدوانية. استمرارا للتصميم الخلفي، تؤكد المصابيح H الخلفية الجديدة على وقفة سوناتا العريضة وشخصيتها ذات التقنية العالية. يعد غطاء الصندوق على شكل جناح والجزء الخلفي على شكل عادم بأداء رياضي.



أما فئة سوناتا إن لاين الرياضية، المقرر إطلاقه في منطقتنا قريبا، فقد أضحت أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، مع عناصر مميزة مثل منطقة شبكة المصد الأمامي الكبيرة، والعجلات الحصرية مقاس 19 بوصة، والجناح الخلفي، فإنها تعبر عن المظهر الجريء، بينما يعمل العادم المزدوج ثنائي الأطراف على تضخيم الطابع الرياضي الخالص لسيارة N Line.



تصميم يتمحور حول السائق



في الداخل، تماشيا مع مظهرها الرياضي، توفر مقصورة سوناتا الجديدة تصميما يتمحور حول السائق مع تفاصيل عالية التقنية تدعم أنماط الحياة الحديثة. يوفر التصميم الداخلي «العائم» الجديد لسوناتا بيئة مستقبلية، مع عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة منحنية بانورامية، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإضاءة الحالة المزاجية المحيطة، من بين العديد من الميزات الجديدة الأخرى.



وتجتمع العناصر المرئية لتخلق تأثيرا جليا، تبرزه ميزات التصميم التي تزيد من الإحساس بالمساحة الداخلية.



أحد التطبيقات الجديرة بالملاحظة لعصا أو عتلة تبديل التروس الأنيقة ذات النقل السلكي من النوع العمودي (SBW)، والتي تعتبر أكثر ملاءمة بكثير من أداة اختيار التروس التقليدية.



يتم ضمان الاتصال أثناء الحركة من خلال تكامل تطبيقات Apple CarPlayⓇ وAndroid AutoⓇ، وتتوافر لوحة شحن لاسلكية Qi لإبقاء الهواتف الذكية مشحونة. تضيف سوناتا الآن منفذ شحن USB للصف الثاني، في إشارة إلى ركاب المقعد الخلفي المتصلين اليوم. يوجد في قلب نظام AVN نظام صوتي استثنائي منBose Premium مزود بـ 12 مكبر صوت.



القوة المحركة



وتشمل المواصفات الفنية مجموعة مختارة من محركات البنزين التي سيتم تقديمها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيضيف خيار الهجين Hybrid G2.0 GDi HEV المزيد من الكفاءة والصداقة للبيئة إلى خيارات توليد القوة.



تتضمن خيارات مجموعة نقل الحركة الجديدة هذه محرك Smartstream G2.5 GDi بقوة 194 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 246 نيوتن متر. والنسخة الهجينة G2.0 GDi HEV بقوة 152 حصانا و188 نيوتن متر من عزم الدوران. سيفتخر N Line بمحرك Smartstream G2.5 T-GDi بقوة 290 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 422 نيوتن متر.



تتمتع سوناتا بهيكل محسن مع قيادة وتحكم محسنين، مع تصميمات محدثة لنظام التعليق الأمامي والخلفي، وتوجيه منقح للتركيز على الاستجابة. والنتيجة هي سيارة سيدان تتميز بالتواصل والرشاقة والراحة.

أنظمة مساعدة السائق والسلامة

تتميز سوناتا الجديدة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، وتوفر حماية للركاب، وتقدم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) كجزء من أحدث تقنيات SmartSense من هيونداي. اعتمادا على المواصفات، بما في ذلك:



٭ نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي



٭ مساعدة الخروج الآمن (SEA)



٭ نظام تثبيت السرعة الذكي (SCC)



٭ نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)



٭ نظام المساعدة على تتبع المسار (LFA)



٭ نظام تجنب الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCA)



٭ المساعدة على الخروج الآمن



٭ مساعدة الضوء العالي (HBA)



٭ شاشة عرض محيطية



٭ تحكم نافذة كهربائية للسلامة



٭ شاشة عرض النقاط العمياء



٭ نظام المساعدة الذكية على ركن السيارة عن بعد (RSPA)



٭ شاشة عرض النقاط العمياء



٭ تنبيه الراكب الخلفي



وتتوافر سيارة سوناتا الجديدة حاليا في جميع أنحاء المنطقة في جميع صالات عرض هيونداي.