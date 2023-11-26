أزاحت «هوندا الغانم» مؤخرا الستار عن نماذج جديدة لسيارتها «أكورد» الجديدة كليا، ومن المميزات الرئيسية التي تتميز بها النظام الهجين المتطور والمميز (e:HEV) الذي يحتوي على محركين والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.



كما أن الطراز الشائع والشهير جدا المزود بمحرك بنزين سعة 1.5 ليتر يعمل بالحقن المباشر (VTEC) ذي شاحن توربيني بات متوافرا أيضا. عند الحديث عن مستويات الراحة العالية والقيادة الديناميكية الانسيابية في عالم السيارات، فلا شك أن أول ما سيتبادر إلى الأذهان هي سيارة أكورد، ذلك أنها تقدم مزيجا لا مثيل له يجمع بين أناقة المظهر وكفاءة الأداء وتقنيات الاتصال المتقدمة.



وتأتي أكورد الجديدة كليا بمظهر أطول ومصقول على نحو أفضل، مع حضور أكثر جراءة وسيطرة وتحكم أعلى، كما تتميز السيارة بخط أفقي منخفض على طول الهيكل، في حين يتميز الجزء الأمامي بالسيارة بأنه ممتد وعضلي على نحو أكبر. إن السيارة السيدان الأعلى من حيث المبيعات والأكثر رواجا في عالم السيارات لم تخضع للتحديث والتطوير في مظهرها فحسب بل طرأ أيضا العديد من مستويات التحسين والتطوير على تجربة القيادة، الأمر الذي زودها بمظهر أكثر جاذبية، وأداء أكثر مرونة ورشاقة.

محرك توربو.. وآخر هجين

وتتميز السيارة في طرازها الهجين المدعوم بنظام (e:HEV)، بأنها مزودة بمحرك الحقن المباشر سعة 2.0 ليتر بدورة Atkinson، وناقل حركة كهربائي متغير باستمرار (E-CVT)، مما يعمل على توجيه العجلات مباشرة عن طريق موتور الدفع، الأمر الذي تختفي معه الحاجة إلى ناقل الحركة التقليدي المزود بتروس. وعند الحديث عن مستويات الطاقة وعزم دوران المحرك، فليس هناك ما يضاهيها، ذلك أن نظام المحرك في السيارة قادر على إنتاج طاقة قصوى بمقدار 204 أحصنة، وعزم دوران قدره 355 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة.



في حين أن المحرك سعة 1.5 ليتر الذي يعمل بالحقن المباشر (VTEC) والمزود بشاحن توربيني قادر على توليد 194 حصانا عند ‎6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران قدره 260 نيوتن/ متر. وهذا ليس كل شيء، فالسيارة مزودة بعدد كبير من مميزات السلامة الداخلية والتقنية المتطورة، ولعل هذا هو كلمة السر في كونها السيارة الأفضل بلا منازع.



تصميم رياضي أنيق



وتتمتع أكورد بتصميم جديد وأنيق يشبه تصميم السيارات الكوبية، يؤكد مميزاتها الرياضية، ويعزز من تجربة استخدامها المفعمة بالحيوية، مع توفير مستويات استثنائية من الراحة أثناء القيادة. تتمتع السيارة بمظهر أنيق ورشيق بخطوط ناعمة ممتدة على طول الهيكل مع جزء أمامي عضلي مزود بشبكة أمامية مثبتة في وضعية منتصبة قائمة، ومصابيح أمامية جديدة مزدوجة منخفضة الشعاع مثبتة داخل إطار داكن اللون مما يمنحها مظهرا جذابا ليلا ونهارا.



هذا بجانب وجود خط مميز على طول الجزء العلوي من جسم السيارة يمتد من طرف إلى آخر، يعطي هذا الخط انطباعا متحركا على السيارة، حتى عندما تكون في حالة الثبات، كما يبرز طول السيارة الذي أصبح أكبر من ذي قبل. فيما يخص المنطقة الأمامية للسيارة، فقد بات غطاء المحرك أطول مما شهدناه من قبل، في حين ينحدر خط السقف نحو الجزء الخلفي من السيارة في منحنى سلس، مما يمنح السيارة مظهرا أنيقا وأكثر جاذبية. ومن أجل الحصول على مظهر أنيق ومتميز، تم استخدام تقنيات اللحام بالليزر على طول خط السقف في سيارة أكورد، وبذلك ليس هناك حاجة لاستخدام حليات لتغطية السقف. وفي الجزء الخلفي من السيارة نجد المصابيح الخلفية المكونة من مصابيح إضاءة LED أفقية مثبتة ومرتبة في خط مستقيم. هذه المصابيح تبرز العرض الكبير لـ «أكورد» مما يمنحها مظهرا أكثر ثباتا على الأرض.



كما تتميز أكورد بمصابيح إنارة خلفية من نوع LED مدببة خطية تمتد عبر صندوق السيارة على نحو يبرز مظهرها العريض والأنيق.



تصميم داخلي مميز



عند الحديث عن الفخامة والأناقة واللمسات الراقية، فليس هناك أفضل من مقصورة «أكورد» الجديدة كليا التي تقدم لنا ذلك كله في مكان واحد، حيث إنها مزودة بأزرار تعمل باللمس مصنوعة من مواد عالية الجودة، وأدوات تحكم ومفاتيح جميعها مصممة بعناية فائقة توفر جميع سبل الراحة للسائق. مع «أكورد» ستحظى بتصميم متناسق ذي لمسات جمالية إبداعية يوفر مساحة رحبة هي الأكبر على الإطلاق، تشعرك بأعلى مستويات الراحة، فضلا عن نظام Bose centre point الصوتي المميز الذي يزيد استمتاعك بتجربة القيادة. كما أن الأسطح الجذابة ذات الملمس المميز والخامات العالية الجودة تعزز شعورك بالانعزال عن ضوضاء شوارع المدينة وتوفر بيئة أكثر هدوءا وراحة لك ولمن معك. تضفي هذه الشبكة المعدنية التي تمتد عبر لوحة القيادة لمسة جمالية على شكل ومظهر السيارة كما أنها تخفي فتحات التهوية، مما يمنح لوحة المعلومات في السيارة مظهرا متناسقا. كما تتميز «أكورد» الجديدة كليا بأنها توفر أعلى مستويات الراحة للسائقين، فهي مزودة بمقاعد أمامية مدعومة بميزة تثبيت جسم السائق التي توفر أعلى درجات التثبيت للسائق، مما يحول دون شعوره بالإجهاد والتعب أثناء الرحلات الطويلة.



وتزود السيارة بنظام ثنائي المنطقة ذكي للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة: تمتد ألواح الشبكة الأمامية التي على شكل خلايا النحل لتصل إلى لوحة القيادة مما يزود السيارة بتصميم أنيق وعصري على نحو يخفي فتحات التهوية. تعد فتحات التهوية جزءا من التصميم الذكي لنظام مكيف الهواء الثنائي المنطقة للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة، حيث يسمح للركاب في المقاعد الأمامية بضبط درجة الحرارة حسب ما يفضلونه في المنطقة الأمامية من مقصورة القيادة.



أما المقاعد الخلفية فقد جرى تصميمها بمستوى أكبر من الدعم، لتوفر للركاب المزيد من الراحة والثبات أثناء التسارع وعند الكبح وأثناء القيادة في المنعطفات. إضافة إلى ذلك فهي قابلة للطي بنسبة 60/40 لسهولة الاستخدام، أما مسند الذراع الموجود في منتصف المقاعد الخلفية فسوف يوفر المزيد من الراحة والاسترخاء أثناء الرحلات الطويلة، كما أن به أماكن لحفظ أكواب المشروبات لحمايتها من الانسكاب.

وسائل التكنولوجيا الحديثة

تتميز «أكورد» بأنها مزودة بمجموعة كبيرة من الوسائل التقنية السهلة الاستخدام التي تراعي راحة السائق وتلبية متطلباته. تتميز السيارة بتصميم روعي فيه المستخدم في كل شيء حتى في أدق التفاصيل، بما في ذلك مظهر الأزرار وملمسها، وأماكن التخزين داخل المقصورة الرئيسية، فلا شك أن «أكورد» توفر للسائق مقصورة داخلية مريحة وسهلة الاستخدام. فسيارة «أكورد» مزودة بشاشة عرض للنظام الصوتي (Display Audio) كبيرة مقاس 12.3 بوصة مقسمة إلى منطقتين، مع واجهة مستخدم ملونة بالكامل تعمل باللمس، وشاحن لاسلكي متوافق مع تقنية Qi من أجل تسهيل عمليات شحن الهواتف الذكية أثناء السفر والتنقل بالسيارة، وهو متوفر في فئة EX-L المزودة بمحرك 1.5 ليتر وجميع الفئات الأخرى لـ Accord e:HEV.

وأمام السائق نجد شاشة معلومات متعددة الاستخدام مقاس 10.2 بوصات مثبتة في نفس خط رؤية السائق، تتميز بوضوح صورتها وسهولة قراءة ومتابعة البيانات عليها. كما أن التصميم الداخلي مزود بعداد سرعة دوران المحرك وشاشات أخرى مختلفة يمكن التبديل بينها لعرض العديد من المعلومات للسائق.