تستمر سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليا في تحقيق النجاج منذ إطلاقها في الكويت مطلع العام الحالي في معارض شركة عبد المحسن عبد العزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، لما توفره من مميزات وتكنولوجيا متطورة تواكب تطلعات العائلة وفئة الشباب.



وحازت نيسان أكس-تريل المزيد من الثناء والإعجاب، بما تقدمه من خيارات تخصيص متعددة، كما نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل خصائصها المتسمة بالمرونة التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات السائقين. وقد لاقت المجموعة الواسعة من الترقيات الجمالية والعملية صدى كبيرا لدى السائقين على مستوى الكويت، حيث نجحت أكس-تريل في الارتقاء بأسلوب ووظائف فئة سيارات الكروس أوفر الحضرية الفاخرة.



وقد حرصت شركة نيسان البابطين على توفير عروض مميزة لتواكب تطلعات عملائها من خلال تقديم خدمة صيانة مجانية لمدة عامين أو 40 ألف كم للاستمتاع بالقيادة دون قلق ولضمان أعلى مستوى من الأداء طوال الرحلة، اضافة إلى كفالة لمدة 5 سنوات أو 300 ألف كم، وهو دليل على الثقة التامة بجودة ومتانة السيارة، كما سيحصل العميل على خدمة مساعدة مجانية على الطريق لمدة 5 سنوات مما يسمح للسائق بالتمتع بالرحلة والتركيز بثقة لا تتزعزع.



ومع ما توفره سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليا من مقصورة داخلية رحبة تكفي لسبعة أشخاص، فإنها في نفس الوقت، تضمن لجميع الركاب مساحة مناسبة تترك لكل راكب الاستمتاع برحلته على طريقته.



وكان للترفيه كل الاهتمام الداخلي أيضا مع مواصفات ومزايا عديدة ومتطورة شملت وجود شاشة عرض 12.3 إنشا، ونقطة شحن لاسلكية للأجهزة الذكية، نظام Android Auto وApple CarPlay، وتصميم عصري سهل الاستخدام للجميع. وتأتي هذه الشاشة الجديدة كليا بهذا الحجم الكبير لتزيد من متعة قضاء الوقت داخل السيارة خلال أوقات الانطلاق والرحلات، ليكون الترفيه شعارا لسيارة نيسان اكس-تريل الجديدة كليا والتي من شأنها أن تجعل كل سائق أكثر رضا وراحة وسعادة في كل مرة يكون فيها داخل مقصورة هذه السيارة.



ولجعل قيادة هذه السيارة في غاية السهولة والأمان، تتيح نيسان اكس-تريل مزيدا من الراحة من خلال شاشة العرض على الزجاج الأمامي قياس 10.8 بوصات مما يتيح للسائق الاطلاع على معلومات القيادة بسهولة وأمان لتقديم مجموعة واسعة من المعلومات على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي. وتأتي أكس-تريل مزودة بتقنية ProPILOT التي تقدم الدعم الآلي من خلال نظام الملاحة الذي يرسم لك الطريق، وعبر نظام المحافظة على حارة السير. أما تقنية القيادة الذكية، فهي تعتبر بمنزلة النظام الذكي الذي يساعدك في مراقبة الطريق ويلبيك عند الحاجة وخاصة فيما يتعلق باحتياطات السلامة.



وتأتي نيسان أكس-تريل الجديدة كليا بمحرك 2.5 ليتر ليطلق مزيجا من التناغم والأداء بين قوة السحب التي تتميز بها هذه السيارة وبين قدرتها على قطع المسافات الطويلة بنفس العزم والثبات والاندفاع.