أسامة أبو السعود



أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت عن عقد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج باللجنة الفرعية بدولة الكويت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك بصالة ٤ ب بأرض المعارض في منطقة مشرف، علما بأن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام من 9 صباحا إلى 9 مساء.



وأوضحت السفارة أن ممارسة الحق الانتخابي تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشارت السفارة المصرية في هذا الصدد إلى ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، في أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.



وفي هذا السياق، أكدت السفارة استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم.



كما حثت السفارة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري الذي يسهم في رسم مستقبل وطنهم.