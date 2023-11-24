استطاع الفنان أحمد مكي أن يقنع الفنانة أمينة خليل بالمشاركة في الجزء الثامن من مسلسله الشهير «الكبير أوي»، لتنضم إلى فريق العمل حيث يواصل أبطاله التصوير استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.



وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها» عن أن دور أمينة سيكون مفاجأة ضمن أحداث الجزء الثامن، وأنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها فيه. ومن المتوقع أن يتناول الجزء الثامن من «الكبير أوي» العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة.



من ناحية أخرى، تنتظر أمينة خليل عرض فيلمها الجديد «شماريخ» الذي تشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البوستر الرسمي له، حيث كشف عن تصدر أمينة وآسر المشهد، الذي ظهر فيه كل منهما وهو يحمل بيده مسدسا، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتثقل حياته الضغوط الكبيرة.



ويضم الفيلم في البطولة كلا من: خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، مصطفى درويش، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتقرر عرضه في دور السينما 13 ديسمبر المقبل ليدخل بذلك قائمة أفلام رأس السنة الميلادية.