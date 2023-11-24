بعد عودتها رسميا لممارسة مهنة التمثيل ومشاركتها في «موسم الرياض» ببطولة مسرحية «التلفزيون»، كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن بدء التحضير لعمل درامي جديد تعود به للمشاركة في موسم رمضان بعد غياب استمر 5 سنوات كاملة.



وأكدت إيمي، في حوار مع برنامج «ET بالعربي» على هامش مشاركتها في النسخة الرابعة من «موسم الرياض»، أنها ظلت بعيدة عن العمل الفني طوال السنوات الخمس الماضية، وتحاول العودة إلى جمهورها بطريقة متدرجة، ومازالت في مرحلة التحضير لمشروعاتها الفنية المقبلة.



وأضافت أن أبرز مشروع لها بعد المشاركة ببطولة مسرحية «التلفزيون» في «موسم الرياض»، هو بدء التحضير للعودة إلى موسم مسلسلات رمضان، لكنها لم تحسم موعد العودة هل سيكون رمضان المقبل أم عام 2025؟ وقالت: «لسه بجرب نفسي في المسرحية، وبجرب نفسي هكون تمام ولا هرجع تاني اخد اجازة، لكن كلنا محتاجين ننزل شغلنا ونركز ونحس بأننا هنقدر نكمل في الحياة».