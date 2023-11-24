

الدوحة - فريد عبدالباقي



تعود عجلة الدوري القطري لكرة القدم إلى الدوران بعد فترة توقف لمدة 21 يوما، بسبب ارتباط المنتخب القطري بمباراتي أفغانستان والهند في الجولتين الأولى والثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وتضم المجموعة منتخبات الكويت، وقطر، وأفغانستان، والهند.



وتنطلق مباريات الجولة التاسعة من المسابقة اليوم بإقامة مباراتين حيث يستضيف نادي قطر «السابع بـ 8 نقاط» في ملعب سحيم بن حمد نظيره فريق الشمال «التاسع بـ 6 نقاط» في الـ 5:30 مساء، ويليه يلتقي المرخية «الأخير بـ 3 نقاط» مع الأهلي «العاشر بـ 6 نقاط» في الـ 7:30 مساء بستاد حمد الكبير بالنادي العربي، وتختتم الجولة الغد بـ 3 مباريات، يحل الوكرة «الثالث بـ 17 نقطة» ضيفا على العربي «الثامن بـ 6 نقاط» في الـ 5:30 مساء بستاد حمد الكبير، في التوقيت نفسه يلتقي أم صلال «السادس بـ 11 نقطة» مع الغرافة «الوصيف بـ 19 نقطة» بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وفي الـ 7:30 مساء يلتقي معيذر «الحادي عشر وقبل الأخير بـ 4 نقاط» مع الريان «الخامس بـ 15 نقطة» على ستاد حمد بن خليفة بنادي الأهلي، بينما تم تأجيل لقاء القمة بين السد «المتصدر بـ 19 نقطة» والدحيل «الرابع بـ 16 نقطة»، نظرا لارتباطهما بمباريات دوري أبطال آسيا، حيث يحل السد ضيفا على الشارقة الإماراتي، فيما يستقبل الدحيل نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.



هذا، وأعلن نادي السد، ظهور نتيجة جديدة للإصابة التي يعاني منها لاعبه المغربي إلياس حسني. وقال: «بعد إجراء الفحص الطبي، تبين عدم إصابة اللاعب إلياس حسني بقطع في الرباط الصليبي». وأضاف: «يعاني اللاعب المغربي من كدمة بسيطة في الركبة، سيخضع على إثرها للعلاج قبل الانضمام لتدريبات الفريق الأول».



وكان السد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي بقطع جزئي في الرباط الصليبي.



وانضم إلياس حسني لمعسكر المنتخب الأولمبي المغربي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، لمواجهتي الدنمارك والولايات المتحدة الأميركية وديا يومي 16 و21 بمدينة مورسيا الإسبانية.