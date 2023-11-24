القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة غادة عادل خلال الفترة الحالية انتعاشة فنية، حيث تعاقدت على بطولة فيلم «هيروشيما» مع محمد ممدوح، والمقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وسيتم تصويره أول يناير بعد الاستقرار على معظم أبطال العمل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.



وتواصل غادة تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي الدرامي «حالة خاصة» الذي يشاركه في بطولته الفنان طه الدسوقي، ويتكون من عشر حلقات لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، تأليف ورشة كتابة وإخراج عبدالعزيز النجار، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لعدد من المواقف والمفارقات والمشاكل التي تحدث في المجتمع في إطار كوميدي.



كما عرض لغادة مؤخرا فيلم «البطة الصفرا» مع محمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله وأنوشكا، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.