ينظم الاتحاد الكويتي للجمباز المهرجان الأول لأكاديميات الجمباز الإيقاعي اليوم بدءا من الساعة 12:00 ظهرا على صالة نادي كاظمة وسط مشاركة واسعة من لاعبات الأكاديميات المنتسبة رسميا للاتحاد.



وأعلن الاتحاد أن المهرجان سيقام برعاية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، ومشاركة 54 لاعبة يمثلن أكاديميات جمنازيا وأكرو وسالتو إلى جانب كويك ستيبس، موضحا أن الهدف من إطلاق هذا المهرجان هو توفير فرص تنافس حقيقية بين اللاعبات لتطوير مستوى اللعبة وزيادة خبرات لاعبات الأكاديميات، وتهيئة الأجواء لإطلاق دوري للجمباز الإيقاعي للفتيات في المستقبل القريب.