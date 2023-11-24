عبدالعزيز الفضلي



استكمالا لجهود وزارة التربية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والبنك الوطني، استضافت مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين الوفد الزائر من وزارة التربية الليبية للشؤون التربوية بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة مريم العنزي ومدير الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية دلال الناهض وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للاطلاع على تطبيق برنامج بنكي في المدارس.



وعرفت مسؤول العلاقات العامة في البنك الوطني أسماء بن حسين من خلال ورشة عمل برنامج «بنكي» بأنه برنامج مبتكر لتعليم الثقافة المالية لطلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والخاصة.



بدورها، ذكرت مديرة البرنامج بزة المضف من شركة كرييتف كونفدنس أن البرنامج يهدف إلى تنمية سلوكيات الطالب الإيجابية، وتوفير أداة فعالة لإدارة الفصل، كما تطرقت المضف الى أهداف البرنامج وإيجابياته في تنمية سلوك الطلاب وتثقيفهم من الناحية المالية وكيفية الإنفاق والكسب المالي، موضحة أهمية تعاون المجتمع من أجل تحسين وتطوير سلوكيات المتعلم لتقديم مشاريع هادفة لبناء مواطن صالح.