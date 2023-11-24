استقبل القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أ.د.أحمد المخيال الخبير الزائر أ.د.السيد الحافظ الأسود - من جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتقييم برنامج الأنثروبولوجيا، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد السماوي، ورئيس مجال العلوم الاجتماعية أ.د. يعقوب الكندري.



وهدفت الزيارة إلى توضيح الفروع الثقافية في البرنامج من خلال البنود الآتية: (المبادئ - المناهج النظرية في علم الأنثروبولوجيا) مع إتاحة الفرصة للطالب في اختيار المقررات، فضلا عن تميز هذا البرنامج أكاديميا بجامعة الكويت.



وأشاد أ.د.الأسود إلى البناء الفكري القوي لهذا البرنامج بالتزامن مع الأفكار المعاصرة الجديدة، ويعتبر إضافة رائدة خارج العالم العربي، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم، معربا عن جودة البرنامج لكونه يعد من البرامج الفريدة التي يتم فيها القبول من جميع التخصصات بالكليات الجامعية المختلفة.



من جانب آخر، استقبل أ.د.المخيال الخبير الزائر prof. Iqbal Mujtaba من جامعة university of Bradford، وذلك لتقييم برنامج الهندسة الكيميائية مع معرفة كل الجوانب الأكاديمية والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحديث البرنامج ذاته.