مع حلول نهاية العام 2023، تطلق شركة الملا أوتو- أكيورا، الوكيل الحصري لأول سيارة يابانية فاخرة في العالم، أقوى عروض نهاية الموسم تحت شعار «القليل من الكلام.. والكثير من العروض» على سيارات أكيورا بموديلاتها MDX، RDX وTLX، لتمنح عملاءها الكرام فرصة اقتناء الفخامة بأسعار تنافسية وبمميزات تضمن لهم راحة البال.



فمن خلال عرض نهاية العام، يمكنك اقتناء سيارة TLX أو RDX أو MDX، والحصول دعم لغاية 2000 دينار عند تثمين سيارتك بالإضافة إلى خمس سنوات كفالة وصيانة وخدمة طريق. كما يمكنك اقتناء سيارة MDX أو RDX بقسط شهري يبدأ من 299 و217 د.ك على التوالي، بدون أرباح، لتنعم بالفخامة مع نهاية العام.



وتتميز سيارة TLX بانطلاقتها على الطرقات الوعرة والعادية، لتتخطى كل الصعاب والتحديات، خاصة أن محركها الذي يأتي بقوة 272 حصانا VTEC، يتم حقنه بشكل مباشر ليوفر عزم دوران منخفضا ونطاق دوران كامل.



أما إذا كنت تبحث عن ناقل حركة يلبي تطلعات قيادتك، فهي تأتي بناقل حركة بـ10 سرعات، يوفر استجابة أكثر حدة للخانق، وتغييرات سلسة في التروس.



ويمكن وصف سيارة TLX بأنها سيارة لا تقدم التنازلات عندما يتعلق الأمر بالأداء، إذ يوفر التعليق الأمامي الجديد ذو عظم الترقوة المزدوج ونظام التخميد التكيفي المتوفر تحكما دقيقا وقبضة قوية في المنعطفات على أي سطح طريق تسلكه. فيما تم تصميم هيكل TLX باستخدام مواد خفيفة الوزن، لكن بأسلوب يجعلها منها أكثر سيارات السيدان صلابة على الإطلاق.



هذا الأداء الفائق لسيارة TLX يتطلب قوة توقف فائقة، لذا تم دمج نظام الفرامل المؤازر الكهربائي المتطور للغاية المشتق مباشرة من السيارة الفائقة NSX في TLX من أجل الكبح الدقيق عبر الزوايا.



أما وضعيات القيادة، فيتوافر في TLX أربع وضعيات لقيادة متميزة وهي Comfort، Normal، Sport، Individual، لتختار ما يناسبك أثناء القيادة ولتستمتع بأدائها الرياضي الفائق على كل الطرقات.



أما تصميمها الخارجي فهو يتميز بغطاء محرك طويل منحوت، وجسم أعرض، ووقفة رياضية منخفضة تمنح TLX حضورا لا لبس فيه على الطريق، فيما يعمل الجناح الخلفي المزودة به وتشطيبات العادم المزدوجة المكشوفة على تعزيز طابعها الأدائي.



وينبض المظهر الخارجي الديناميكي لـ TLX بالحياة مع المصابيح الأمامية Jewel Eye LED التي تحافظ على المظهر الساطع الذي يشبه الجوهرة. وهي مزودة بإضاءة عريضة ساطعة تحاكي ضوء الشمس الطبيعية للحصول على رؤية رائعة للطرق السفلية.



أما سيارة MDX فتمنح قائدها أداء استثنائيا، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) فخمة بالنسبة للسائق والركاب.وتجمع MDX بين ريادة تصنيف أفضل استهلاك للوقود، مستويات جديدة من الرقي والفخامة للراحة، وأعلى مستوى لأداء السلامة.



ومن خلال الأداء الديناميكي لسيارة MDX يمكن وصفها بالمقصورة الصديقة للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب، فيما تأتي MDX مزودة بمحرك جديد بالكامل بحقن مباشر و24 صماما سعة 3.5 ليترات i-VTEC V-6 مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM)، الذي يولد طاقة تبلغ 290 حصانا وعزما يبلغ 355 نيوتن متر.



ومن الداخل، تأتيك سيارة MDX بمستوى عال من الرفاهية والراحة والتكنولوجيا، حيث تحتوي على مقصورة متسعة تتسم بأسطح جلدية قياسية للمقاعد، مما يعطيك شعورا بالراحة والهدوء وكأنك تجلس في بيتك.



والراحة تكتمل بالمقاعد الخلفية المزودة بعنصر التحكم الفردي لضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء فضلا عن إعدادات لوصلات USB لشحن مريح وربط الأجهزة الخاصة بك.



وتكتمل الرفاهية باللمسات الخشبية الطبيعية من الداخل التي تمنحك شعور الراحة والرقي. فيما تم تزويد المقاعد بأذرع أمامية وخلفية لضمان راحة السائق والركاب، فيما يتوافر في الداخل مساحة تخزين صغيرة ومثالية للهواتف والمقتنيات، وكذلك يوجد في الباب مكان لوضع المحفظة الشخصية أو الأجهزة الالكترونية، وتأتي MDX مزودة بشاشة عرض تعمل باللمس تتيح لك التحكم بالمقصورة، لتوفر لك تجربة جديدة ومبتكرة.



أما سيارة RDX فهي تقدم تجربة قيادة متطورة وجذابة، إذ يوفر النظام الأساسي الجديد في السيارة أرضية خلفية مسطحة بالكامل، ليمنح الركاب راحة جلوس من الدرجة الأولى في جميع أوضاع الجلوس الخلفية الثلاث.



وتتكون بنية RDX من أكثر من 50% من الفولاذ عالي القوة. فيما تأتي بإطار خلفي مزدوج وحلقات أبواب أمامية فولاذية جديدة ذات قطعتين فائقتي القوة، مما يزيد من صلابة الجسم بشكل كبير، ويجعل المقصورة أكثر دقة وهدوءا.



وتأتي RDX بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر و16 صماما مع صمامات DOHC VTEC وDual Variable Timing Cam Dual VTC، وبسرعة 272 حصانا وبسرعة دوران تصل إلى 4500 دورة في الدقيقة مع عزم دوران RPM منخفض بنسبة 40% لتوفير سرعة واستجابة خنق أكثر حدة.



وتتميز مقصورة RDX بالفخامة المجهزة بالتكنولوجيا وبأفكار أكيورا الحديثة للحصول على تجربة قيادة أكثر خصوصية، في ظل مقاعدها الرياضية المريحة، وهي مصممة حصريا لسيارة RDX.



وتأتي مقاعد السيارة الرياضية بإطار فولاذي خفيف الوزن فائق القوة، مع دعم جانبي محسن للقيادة المفعمة بالحيوية.



وتدعو شركة الملا أوتو- أكيورا محبي الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر أكيورا في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها بتحقيق أعلى مستوى من الخدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات المتقدمة لسيارات أكيورا.