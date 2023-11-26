أعلنت شركة مصطفى كرم وأولاده عن وصول أيقونتها الجديدة في عالم سيارات الدفع الرباعي «سوزوكي جيمني» 5 أبواب الجديدة كليا، وكذلك سيارتها الجديدة سوزوكي فرونكس والتي تعد من سيارات الكروس أوفر التي تتمتع برفاهية عالية.



سوزوكي جيمني 5 أبواب الجديدة كلياً



أكثر من 50 عاما من الابتكار والتطور أبقت سوزوكي جيمني في المقدمة كأصغر سيارة للطرق الوعرة في العالم رباعية الدفع، ففي عام 1970 أطلقت سوزوكي موتور كوربريشن أول أيقوناتها «جيمني» مبتدئة بذلك سلسة من النجاحات المتواصلة إلى وقتنا الحالي.



مؤخرا، أعنلت شركة مصطفى كرم وأولاده سوزوكي الكويت عن أحدث إنتاجات سوزوكي موتور كوربريشن سوزوكي جيمني 5 أبواب الجديدة كليا، حيث تمتاز جيمني 5 أبواب الجديدة بالتصميم العملي والمبتكر وسهولة الاستخدام، وبأدائها العالي على الطرق الوعرة.



من حيث التصميم، يعبر الجسم المربع القوي عن القدرة والمتانة على الطرق الوعرة، أما الزجاج الأمامي والجانبي فتم تصميمه ليمنح رؤية أوضح لقائد المركبة، هذا وتضيف العجلات المعدنية الداكنة ذات القياس 15 إنش لمسة اخرى الى اللمسات الجمالة التي تزخر بها سوزوكي جيمني 5 أبواب الجديدة، إلى جانب لمسات الكروم على الشبك الأمامي التي تضفي لمسة جمالية لتسلط الضوء على الواجهة الأمامية للمركبة.



وتزود سوزوكي جيمني 5 أبواب الجديدة بمحرك اقتصادي رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 ليتر، وبنوعين من نواقل الحركة، لتلبي احتياجات محبيها وعشاقها، حيث تتوافر بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات للراحة والرفاهية في الاستخدام اليومي، الى جانب ناقل الحركة اليدوي من 5 سرعات يلبي رغبات عشاق هذه الفئة من السيارات.



وللحديث عن سهولة الاستخدام، فإن سوزوكي جيمني الجديدة تمنح مستخدميها الراحة، حيث تتمتع مقصورة القيادة الجديدة برحابة ومساحات واسعة داخلية لكل المقاعد في الصفين الأمامي والخلفي تتسع لأربعة أشخاص بالغين، كما تم تزويدها بتفاصيل داخلية وعملية لراحة الركاب، ومنها تحديث المقعد الخلفي بمقعد أكثر سماكة ووسائد للراس للمساعدة في تعزيز وضعية الجلوس بشكل مريح، ونوافذ كهربائية، ومساحة تخزين في الصندوق الخلفي الواسعة والكبيرة تمنح مستخدميها مساحة 211 ليترا مع إمكانية زيادة مساحة الأمتعة في حال طي المقاعد الخلفية جزئيا أو كليا.



كما تم تزويد سوزوكي جيمني الأوتوماتيك الجديدة بنظام فتح وإقفال الأبواب وتشغيل السيارة عن طريق البصمة الذكية، بالإضافة إلى شاشة عرض 9 بوصات للطراز الأوتوماتيك و7 بوصات لطراز ناقل الحركة اليدوي مع إمكانية توصيل وربط الهاتف الذكي Apple Car Play وAndroid Auto عبر USB أو Wi-Fi.



وللحديث عن مميزات الأمان والسلامة فإن سوزوكي جيمني الجديدة مزودة بالعديد منها، وهي: كاميرا خلفية ومجسات خلفية، نظام التثبيت الإلكتروني (ESP)، وسائد هوائية تصل الى 6 وسائد أمامية وجانبية وستائرية، التحكم في النزول من المنحدرات، ونظام مانع الانزلاق ونظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، وغيرها.

سوزوكي فرونكس الجديدة

هي طراز جديد من سيارات سوزوكي كروس أوفر والتي تتميز بها منتجات سوزوكي وهي تمنح مستخدميها ومحبيها تجربة قيادة استثنائية وذلك من خلال تصميمها الجريء المتطور والأنيق.



وباعتبارها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، تتميز فرونكس بتصميمها الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والأداء القوي.



من الخارج، تطل علينا فرونكس بتصميم خارجي قوي وغطاء محرك جريء متدفق، وبواجهة أمامية تتألق مع مصابيح مميزة ثلاثية النقاط، وشريط شبكي من الكروم يربط بين المصابيح الأمامية، أما الشبكة متعددة الأضلاع فهي تضفي على سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا مظهرا متميزا.



من الداخل، تم تجهيز سوزوكي فرونكس الجديدة بالعديد من المميزات ومواصفات الرفاهية والسلامة القياسية، وتعبر لوحة العدادات المتطورة ذات الطبقات عن الفخامة وتعزز الكونسول السميك المظهر واثقة، كما تزود بشاشة عرض علوية، و4 كاميرات تعرض 360 درجة مع عرض ثلاثي الأبعاد، وشاشة وسطية قياس 9 بوصات، والشحن لاسلكي، ومكيف هواء فعال مع فتحات أمامية وخلفية.



مع إمكانية توصيل وربط الهاتف الذكي Apple Car Play وAndroid Auto عبر USB أو Wi-Fi.



ميكانيكيا، تزود فرونكس بمحرك رباعي الاسطوانات Smart Hybrid بسعة 1.5 ليتر، يتميز بكفاءة عالية بتوفير الوقود، يتصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مع إمكانية تحويله الى وضع القيادة اليدوية من خلال التحكم به من خلال عتلات تبديل السرعة على المقود.



أما أنظمة الأمان والسلامة فهي تضم العديد منها، نذكر منها: نظام التثبيت الإلكتروني (ESP)، 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر، التحكم في النزول من المنحدرات، وغيرها الكثير.



ولأن شركة مصطفى كرم وأولاده تهتم بعملائها الكرام وتضع راحتهم وخدمتهم على سلم أولوياتها، فإن الشركة توفر لعملائها خدمة الصيانة المتنقلة لجميع منتجات سوزوكي سواء كانت سيارات او دراجات نارية او محركات بحرية لتضمن لهم لهم الراحة والوقت.