تعد النسخة الخامسة من رالي داكار في المملكة العربية السعودية بتحديات ستدفع الإنسان والآلة إلى مستويات أصعب من النسخ السابقة، إذ وبعد الأسبوع الأول الذي سيشعر المتسابقون فيه بقسوة الحدث وصعوبة المنافسة منذ الانطلاقة في العلا، سيخوض المشاركون غمار المنافسة في صحراء الربع الخالي مع تقديم مفهوم جديد بالكامل يتضمن مرحلة خاضعة للتوقيت تمتد لـ 48 ساعة تقام على مدار يومين سيترك فيهما المتسابقون - المتفرقون بين 8 من مخيمات المبيت - وحدهم رفقة مركباتهم وأجهزتهم. فيما سيوفر يوم الراحة في الرياض متنفسا وجيزا، في ظل امتلاء التضاريس المتنوعة بين تلك النقطة والنهاية في ينبع بالعديد من التحديات الملاحية التي قد تقلب موازين القوى في أي وقت.



العلا.. مدينة من مهد الزمان



قليلة هي الأمور التي تركت متسابقي داكار في ذهول مثل العلا ومنطقتها عندما زار قطار داكار المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في يناير 2020، حيث إن المناظر الطبيعية الخلابة للمعالم الخارجية التي تمتزج مع عراقة التاريخ وعنصر الغموض توفر تجربة فريدة ودعوة للتأمل. وها هو داكار قد عاد من جديد إلى العلا بعد لقائه الأول بالمعالم الأثرية القائمة منذ مهد الحضارة والمعابد النبطية المنتشرة حول البلدة القديمة. وفي تكرار للتجربة التي أثبتت نجاحها على شواطئ البحر الأحمر في النسخة الأخيرة، فسيجتمع الدراجون، السائقون، الملاحون، الطواقم المساعدة وفرق المنظمة في مخيم مبيت ضخم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتهم قبل انطلاق الرالي، لنجد أجواء ممتلئة بالحميمية والشغف المشترك لجمال هذه الصحراء.



مخيم العلا.. موعد مع التاريخ



استكشف متنافسو رالي داكار العجائب التي تزخر بها العلا في النسخة الأولى من الرالي في المملكة العربية السعودية عام 2020. ومع ذلك، هذه المرة، ستتاح لهم الفرصة للانغماس أكثر في أجواء المواقع الأثرية التي تعود إلى أكثر من ألف عام. وامتدادا لنهج مخيم الانطلاق، والذي حقق نجاحا هائلا بين المتنافسين في نسخته الساحلية، يقام مخيم الانطلاق هذا العام في الصحراء، بالقرب من المعابد المهيبة التي بناها الأنباط. استوحى الإلهام من المباني التي صمدت شامخة أمام أعتى اختبارات الزمن، فهذه هي الطريقة المثلى لتفعيل وضع المغامرة والاكتشاف قبل الانطلاق في رحلة تمتد لآلاف الكيلومترات من مسار رالي داكار السعودية.



مرحلة تمهيدية.. 12 مرحلة.. و14 يوماً من السباقات



بعد نسخة متطلبة كشفت عن قدرة المتنافسين على الصمود، ستوائم تحديات رالي داكار السعودية 2024 توقعات المتنافسين. يغطي مسار هذا العام نحو 5000 كيلومتر من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وسيواصل استكشاف الأراضي السعودية حيث يبرز بنحو 60% من الأقسام الجديدة كليا. وسيتم إنشاء 9 معسكرات للإقامة المؤقتة «البيفواك» على مساحة كبيرة تمتد من الغرب إلى الشرق، تتقاطع مع المسار في كلا الاتجاهين حتى نقطة النهاية في ينبع، على شواطئ البحر الأحمر.



المرحلة الزمنية 48 ساعة



تنسيق مرحلة جديد، يتم التنافس فيه على مدار يومين مع قيود مرحلة الماراثون، على الرغم من أنه يسمح للمتسابقين بمساعدة بعضهم بعضا خلال المساء. لكن هذه المرة، لن يكون هناك خيار للمقصف أو رفقاء التصليح، حيث سيتم توزيع السائقين والأطقم على ثمانية معسكرات إقامة مؤقتة مختلفة. وعندما تحل الساعة 4 مساء، سيطلب من جميع المركبات التوقف عند معسكر الإقامة المؤقت التالي الذي يصادفونه. مع عدم وجود اتصال وبالتالي عدم معرفتهم لأداء منافسيهم، سيعسكر المتسابقون وينطلقون مرة أخرى في الساعة 7 صباحا في اليوم التالي لإكمال الجزء المتبقي من المسار، وسيتم الاحتساب بعد نحو 600 كيلومتر من المرحلة الخاصة.



يومان في الربع الخالي



ستشكل الصحراء الشاسعة في منطقة الربع الخالي مسرحا للمرة الجديدة كليا «48 ساعة»، بتنسيق خاص يتجاوز الحد الزمني المفروض على التسلسل الأول. تضاريس مناسبة بشكل خاص لدورتين منفصلتين، إحداهما للدراجات النارية والكوادر، والآخر للسيارات والشاحنات. لذلك، لن تستفيد فرق الاتحاد الدولي للسيارات الكبرى من آثار الدراجات على المسار وسيتعين عليها الملاحة اعتمادا على موهبتهم. سيتم بشكل استثنائي استخدام نظام «المكافآت» الممنوح لمفتتحي مرحلة الدراجات النارية الذي تم تقديمه في النسخة الماضية.



المهمة 1000.. دفع المستقبل

أطلق تحدي المهمة 1000 كجزء من برنامج مستقبل داكار، والذي وضع عام 2030 كهدف للانتقال إلى الاستخدام الكامل للطاقات البديلة في داكار. وفر ذلك منصة اختبار يمكن فيها تجربة أحدث التقنيات على تضاريس داكار من دون الحاجة لخوض المراحل الطويلة ومفرطة القساوة. تم تطوير فكرة جديدة لاختبار أحدث التقنيات على أرض رالي داكار: إحداث قسم بـ 100 كلم في كل المراحل التي تشكل الرالي، ما يعني بلوغ مجموع 1000 كلم يكتشف فيها المصنعون أي الخيارات التقنية التي تستحق اعتمادها واتباعها للمستقبل. ستظهر المركبات التسع المشاركة في هذه السابقة التاريخية إلى العلن للمرة الأولى خلال انطلاق المرحلة التمهيدية في العلا. وفي حين أن هذا التحدي لا يهدف منه خلق منافسة بين المصنعين، فقد تم اعتماد عدد من معايير التقييم لدفع المركبات للضغط وإظهار سرعتها والإبقاء على الدراجين والسائقين متأهبين. تم اختيار ثلاثة أنواع محركات للمهمة 1000: كهربائية بالكامل/ هيدروجينية بالكامل/ بالتقنيات الهجينة.