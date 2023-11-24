برعاية مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ورشة عمل «مبادرة مسار» التي ينفذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي مايكروسوفت بحضور نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري رباب العصيمي، ونائب المدير العام لشئون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف وممثلي القطاعات بالهيئة، بالإضافة إلى فريق عمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومستشاري مايكروسوفت.



وتهدف الورشة إلى تعزيز التوجه للتحول الرقمي الكامل وبناء خارطة طريق للتحول الرقمي للهيئة، تم خلالها تقييم الوضع الرقمي الحالي وتحديد الصعوبات والأولويات بالإضافة إلى اقتراح مشروعات مستقبلية حسب احتياجات الهيئة، كما تم التعريف بالرؤية والإستراتيجية الرقمية والأولويات وتجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي والأهداف والفائدة من هذا التحول خاصة بتحسين جودة الخدمات الإلكترونية والارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للوصول إلى الهدف المرجو وهو هيئة إلكترونية بالكامل.