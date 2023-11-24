أسامة أبو السعود



أثنى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، على جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعزيز قيم الوسطية ونشر الوعي الديني والثقافي في المجتمع.



جاء ذلك خلال زيارة المطيري إلى جناح وزارة الأوقاف في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ 46 ، والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وكان في استقباله مدير إدارة العلاقات العامة سامي العازمي ومراقب الإدارة قيصر الخنفر.



ويتواجد في جناح الوزارة رقم (15) في صالة (7) عدد من موظفي إدارة العلاقات العامة الذين يؤدون دورهم من خلال التواصل مع الجمهور والتعريف بدور وزارة الأوقاف علاوة على توزيع مجموعة الإصدارات منها: صفوة البيان لمعاني القرآن، اللؤلؤ والمرجان، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، مجلة الوعي الإسلامي، براعم الإيمان وغيرها، كما خصصت إدارة العلاقات العامة بجناحها شاشات لعرض (QR Code) الخاص بنموذج استطلاع رأي يشارك الجمهور بتعبئته للمساهمة بقياس الأداء وتحسين الجودة.