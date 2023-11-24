عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وبحضور الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، أقام التوجيه الفني العام للتربية الفنية معرض فني بعنوان «من أجل الأقصى نرسم»، بديوان عام وزارة التربية



وذكرت د.المطوع أن المعرض يعبر عن القضية الفلسطينية، من خلال تأصيل القيم التربوية في مدارسنا، والاهتمام بالقضايا التي ترتبط بإسلامنا وعروبتنا.



وأشارت المطوع الى أنه شارك 16 عملا فنيا طلابيا لكل منطقة تعليمية، عبر فيها الطالب عن القضية الفلسطينية، وأضافت المطوع أن هذا المعرض يهدف إلى تأصيل الفكرة الانتماء لأبنائنا الطلبة والتعبير عنها بشكل فني وجميل بمساعدة معلمي التربية الفنية وإشراف التوجيه الفني للتربية الفنية، متوجهة بالشكر إلى جميع من شارك في هذا المعرض، وعلى ما بذلوه من جهد.