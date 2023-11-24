عبدالعزيز الفضلي



واصلت الجهات المختصة بوزارة الداخلية لليوم الثاني على التوالي التحقيق في حادثة طالبة المدرسية الثانوية التي توفيت بعد تعرضها إلى حادث دهس.



وكشفت مصادر تربوية، عن أن الدوام في المدرسة عاد بشكل اعتيادي، غير أن الحزن خيم على زميلات الطالبة والإدارة المدرسية، مشيرة إلى انه تم استمرار التحقيق من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية مع جميع الأطراف لمعرفة ملابسات الحادثة.



وأوضحت المصادر أنه حتى الآن الظروف غامضة خاصة ان هناك مسافة بعيدة بين الخط السريع والمدرسة، لافتة إلى أن الجميع بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.