أطلقت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد للعلامات التجارية أبارث، ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشينال، جيب، رام وموبار، عروض نهاية العام على موديلات مختلفة من علاماتها التجارية التي تضمها الشركة، لتوفر لعملائها الكرام فرصة اقتناء أفضل السيارات الأميركية في نهاية العام وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الحصول على العديد من الهدايا منها الذهب والتأمين الشامل والهدايا النقدية التي تصل إلى 1500 دينار، ويشمل عرض نهاية العام سيارات رانجلر، جراند شيروكي، جراند واجونير، رام 1500، ورام وارلوك، سيارات الاداء العالي دودج SRT، وغيرها الكثير.



رام



وتقدم «رام وارلوك» ابتداء من 12.995 دينارا، شامل الكفالة لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أسبق، فيما تطرح رام 1500 ابتداء من 13.995 دينارا شامل الكفالة لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أسبق، بالإضافة إلى باقة صيانة والمساعدة على الطريق، وتسجيل مجاني، وتأمين ضد الغير.



وتعتبر رام 1500 أفضل سيارة قادرة على مساعدتك على العمل والمغامرة بقوة وفعالية، فهي قادرة على حمل 1810 باوندات على الأكثر، فيما قوتها القصوى تبلغ 395 حصانا، فهي مجهزة بمحرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر، يجسد الفخامة والأداء الذي يليق بك.



وتأتي رام 1500 بناقل حركة أوتوماتيكي تورك فلايت بـ 8 سرعات، يمكنك من التصدي لكل ما يقف في طريقك بفضل النظام الإلكتروني للتحكم بالثبات (ESC) الذي يتميز بنظام التحكم بميلان المقطورة (TSC)، وتوصيلات جر المقطورة المدمجة، وحلقة التثبيت المتوافرة من الفئة الرابعة، أما تصميم الهيكل، فهو من الفولاذ خفيف الوزن في المواضع التي لا تحتاج الصلب الثقيل للتحكم في الوزن والكفاءة.



وتأتي رام 1500 بغطاء تونو ثلاثي الطيات يعمل على تعزز تدفق الهواء ويساعد في السحب.



دودج



أما سيارة تشارجر ‎إس آر تي فهي تعتبر الأقوى والأسرع بين سيارات السيدان الأكثر إنتاجا في العالم، فهي تأتي بمحرك يصل إلى 797 حصانا و707 أرطال بالقدم من عزم الدوران.



مع محرك بهذه القوة، فإن الفرامل لا تقل أهمية. تأتي قياسية في طرازات إس آر تي وضمن حزم في طرازات سكات باك وايد بودي، بالإضافة إلى مكابح بريمبو بستة مكابس ونظام تعليق تخميد متكيف للمساعدة في إبقائك متحكما بالقيادة، ويقوم مبرد المحرك إس آر تي المتوفر بتحويل مبرد تكييف الهواء من المقصورة الداخلية إلى وحدة التبريد، والتي يتم توجيهها بعد ذلك إلى المبادلات الحرارية في الشواحن الفائقة لتحمية الإطارات قبل السباق، يقوم نظام قفل الإطارات الأمامية المتوفر بتثبيت الفرامل الأمامية لأسفل حتى تتمكن من تدوير إطاراتك الخلفية وحرق بعض المطاط أثناء انتظار الضوء ليتحول إلى اللون الأخضر.



ويتوافر في السيارة نظام التوجيه الإلكتروني بشكل قياسي في دودج تشارجر مع الأوضاع الرياضية والعادية والراحة.



هذه السيارة ليست غريبة على لفت الانتباه، حيث تم تشطيبها بواجهات مخصصة أنيقة وشبكة أمامية ورفارف المصدات للتأكيد على قوتها على الأسفلت.



جيب



أما عرض نهاية العام على رانجلر، فتطرحها الشركة ابتداء من 12،995 دينار، بالإضافة إلى 5 سنوات كفالة أو 100 ألف كم أيهما أسبق.



وهي سيارة تقدم لك المزيد من الفرص للمغامرة والتخصيص تفوق جميع الطرازات السابقة، فهي تعتبر فئة خاصة وفريدة من نوعها، تمنح كل سائق الإثارة التي يبحث عنها، بفضل توفيرها أكبر عدد من الطرق لتجربة حرية الهواء الطلق والقوة واستكشاف المناطق الجديدة



حيث يتوافر منها فئة روبيكون 392 مزودة بمحرك HEMI المكون من أسطوانات 8 سلندر على شكل حرف V وسعة تبلغ 6.4 لتر الذي يوفر قوة 470 حصانا، وتأتي مزودة بظام الملاحة يوكونيكت 4 سي مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس 8.4 إنش، بالإضافة إلى أبواب نصفية تمنحك الحرية المطلقة وميزة الدخول إلى السيارة دون استخدام اليدين.



جراند شيروكي



أما جراند شيروكي فتأتي نهاية العام بباقة تمنحك 5 سنوات كفالة أو 100 ألف كم أيهما أسبق، وخدمة المساعدة على الطريق، وتسجيل مجاني، بالإضافة إلى تأمين ضد الغير.



وتمنحك هذه السيارة المزيد من الأداء والكفاءة والمرح كل يوم مع محرك بنتاستار بـ 6 أسطوانات وسعة 3.6 لتر، الذي يتميز بتقنية إيقاف/تشغيل المحرك إلكترونيا، حيث تقطع تدفق الوقود وتوقف تشغيل المحرك عندما تتوقف المركبة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. كما يوفر هذا المحرك قوة تصل إلى 293 حصانا وعزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر.



ومن الداخل، يتميز مقاعد السائق والراكب الأمامي الفاخرة بإمكانية التعديل في 16 وضعية مختلفة مع خاصيتي الذاكرة والتدليك، لتوفير أقصى درجات الراحة والدعم



كما يمكنك تغيير خيارات الإضاءة الداخلية لتناسب مزاجك. فنظام إضاءة LED المحيطي متعدد الألوان يضيف هالة من الرقي إلى أي رحلة.



أما جراند واجونير، فهو يشمل كفالة لمدة 5 سنوات أو 100.000 كم أيهما أسبق، بالإضافة إلى باقة الصيانة وخدمة المساعدة على الطريق والتسجيل المجاني، بالإضافة إلى تأمين ضد الغير.



وتأتي السيارة بمحرك هيوريكين إسطوانات سعة 3.0 لتر محرك هيوريكين I6 توربو المزدوج على شكل I مع إيقاف/تشغيل، يوفر قوة حصانية أكبر والمزيد من عزم الدوران بالمقارنة مع محرك V8 سعة 6.4 لتر.



بالإضافة إلى ذلك، متوفر بقوة جر قصوى تصل إلى 4.468 مما يعني أنك لن تضطر للتنازل عن أي جانب من جوانب القوة.



يلبي التصميم الداخلي لمركبة جراند واجونير احتياجاتك مهما كانت. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الصفوف الثلاثة للمقاعد على توفير مساحة إضافية للتحميل



ومع هذه السيارة ستختبر مستوى مختلف من حرفية التصميم والراحة مع المواد المختارة بعناية، والتقنية المدمجة بشكل فني، والمساحة الكبيرة.



ومن الجدير بالذكر أن تقديم مبيعات على أعلى مستوى عالمي وتحقيق خدمة متميزة وإضافة قيمة لعلاقات العملاء – يأتي في صميم الأهداف طويلة الأجل لشركة الملا وبهبهاني. ويجري هذا الشغف في جميع أقسام الشركة وفريق العمل لدى شركة الملا وبهبهاني بأكمله، والذي يعتنق فلسفة واضحة ومركزة بأن العميل دائما هو رقم واحد - ويتظافر هذا الالتزام مع تشكيلة متنوعة من السيارات الحائزة على الجوائز العالمية التي تتمتع بجاذبية قوية من جانب العملاء، وهو ما يجعل شركة الملا وبهبهاني للسيارات تواصل تعزيز مكانتها وتزداد قوة عاما بعد عام، لتؤكد مجددا على مكانتها كشركة رائدة في السوق الكويتي.



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