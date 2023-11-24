منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أمس الاول القبض على شخص في العقد الثالث من عمره في منطقة القصر بحالة تعاط وبحوزته حبوب مخدرة وسجائر حشيش وأدوات تعاط.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء وخلال تجولهم مساء أول من أمس في منطقة القصر، صادفوا مرور سيارة رياضية يقودها شخص ملثم وبعد الطلب منه التوقف لاذ بالفرار فتمت مطاردته وإجباره على التوقف، حيث بانت عليه علامات التعاطي وبتفتيشه احترازيا عثر معه على كيسين بهما حبوب مخدرة، وسيجارتي حشيش وأدوات تعاط. وعليه تم اقتياده وإحالته والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.