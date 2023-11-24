منصور السلطان



أوقف رجال قطاع الأمن الجنائي نشاط وافد في بيع المواد المخدرة على الشباب والأحداث في محافظة الأحمدي خلال كمين نصب له في منطقة الوفرة وبحوزتـــه 43 كيســــا مـــن مـــادة «الشبـــو» المخـــدرة.



وفي التفاصيل، وردت معلومات لرجال المباحث الجنائية تفيد بأن تاجر مخدرات يتعمد بيع المواد المخدرة على الشباب والأحداث في نطاق محافظة الأحمدي، وبعد بحث وتحر استمر عدة أيام تبين ان هذا الشخص يتعمد بيع المواد المخدرة على الشباب والأحداث بأسعار زهيدة حتى يدمنوا عليها كخطوة أولى ومن ثم استغلالهم، وعليه تم عمل كمين له في منطقة الوفرة، وخلال عملية التسلم والتسليم تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض عليه وبحوزته 43 كيسا به مادة «الشبو» المخدرة.



وتمت إحالة المتهم وكمية المواد المخدرة المضبوطة معه إلى النيابـــة العامـــة.