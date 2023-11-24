محمد الجلاهمة



سجلت فتاة قضية سب وتهديد ضد قائد مركبة اختلفت معه على أولوية المرور في أحد طرق محافظة مبارك الكبير، حيث زودت رجال الداخلية ببيانات المركبة، وجار استدعاؤه والتحقيق معه فيما نسب إليه.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن بلاغا تقدمت به فتاة لرجال أحد المخافر في محافظة مبارك الكبير تفيد فيه بتعرضها للسب والتهديد من قبل قائد مركبة بالقرب من أحد المجمعات، حيث توقف بجانبها وقام بتوجيه ألفاظ نابية لها، وعندما قامت الفتاة بالاتصال على عمليات الداخلية فر من الموقـــع بعد أن وجه لها إهانة أخرى.



وأردف المصدر بالقول ان الفتاة قامت بتزويد رجال الداخلية بتصوير لحظة هروب المتهم وكذلك بلوحة سيارته.