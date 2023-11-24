منصور السلطان



بإشراف ومتابعة الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب استطاعت قوة أمنية من قطاع الأمن العام مداهمة مصنع للخمور المحلية في منطقة السالمية يدار من قبل وافد عثر به على 123 بطل خمر و3 براميل مليئة بالخمور وأدوات ومعدات خاصة لصناعة الخمور وتعبئتها وتغليفها.



ووفق ما أبلغ به مصدر أمني «الأنباء» فإن معلومات وردت لرجال الأمن تفيد بأن وافدا يقوم بإدارة شقة في منطقة السالمية كمصنع للخمور المحلية والتي يقوم بتعبئتها في زجاجات مستوردة، وكبس الأغطية عليها وبيعها على زبائنه في منطقة السالمية، فتم إبلاغ الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، الذي بدوره طلب التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد التأكد من المعلومات وإصدار إذن قانوني تمت مداهمة الشقة وضبط الوافد والعثور على 123 زجاجة خمر محلي معبأة بطريقة ذكية في زجاجات خمر مستورد وكبس الأغطية بواسطة ماكينة خاصة بها، كما تم العثور على 3 براميل مليئة بالخمور المحلية وأدوات ومعدات خاصة لصناعة الخمور.



وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بأنه يقوم بتصنيع ما يقارب 150 زجاجة خمر في اليوم الواحد وتعبئتها بزجاجات خمور مستوردة وكبس الأغطية وختمها، على ان تكون واضحة للمشتري بأنها خمور مستوردة وبيعها بـ 60 دينارا للزجاجة الواحد.



وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالته والمضبوطات الى الجهة المختصة.