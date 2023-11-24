بيروت ـ اتحاد درويش



اجتمعت لجنة الصداقة النيابية اللبنانية ـ الفرنسية مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ومستشاره السياسي رومان كالفاري في مبنى مجلس النواب، وحضر عن الجانب اللبناني رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا والنواب الأعضاء: ميشال موسى وعناية عز الدين وبيار بوعاصي وملحم خلف ومارك ضو ونجاة صليبا ووضاح الصادق وسليم عون.



وتناول اللقاء حرب غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني وملف الفراغ الرئاسي والمبادرة الفرنسية تجاه لبنان.



وتحدث السفير ماغرو عن الموقف الفرنسي من حرب غزة والدور الفرنسي الذي يشجب الاعتداءات الارهابية ويطالب بهدنة انسانية واطلاق الأسرى، وأكد أن فرنسا ترى ألا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين وحق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة، مع ضرورة الحفاظ على أمن اسرائيل.



وشدد ماغرو على أن باريس لا تؤيد الوجود الاستيطاني بل تدعم أي حل سياسي وتدعو لاحترام القرارات الدولية. وجدد الموقف الفرنسي الداعي لاحترام القرار 1701 وتجنيب لبنان الدخول في حرب مدمرة، مطالبا الدولة اللبنانية بالدفاع عن حقوق اللبنانيين وأسف كونها مغيبة بسبب الفراغ الرئاسي.



واشار الى ان فرنسا تعمل بجهد مع اصدقائها وحلفائها لمساعدة لبنان، وشدد على انها لا تحل محل المؤسسات الدستورية اللبنانية وفي طليعتها مجلس النواب الذي عليه ان يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية ثم تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة حيث لا مساعدات من دون إصلاحات.



وكشف ماغرو عن زيارة رابعة يعتزم القيام بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لمتابعة الملف اللبناني والاستحقاق الرئاسي ولتحصين لبنان تجاه ما يحصل ميدانيا.



وشدد ماغرو على اهمية تمتين العلاقة الثنائية بين لبنان وفرنسا، وبين المجلس النيابي اللبناني ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين.



وكانت مداخلات للنواب المشاركين في اللقاء ركزت على اهمية احترام المواثيق الدولية مستنكرة الجرائم الاسرائيلية في غزة وفي الجنوب اللبناني التي طالت المدنيين والنساء والأطفال والصحافيين، مشددة على أهمية التضامن في وجه العدوان الاسرائيلي كما دعت الى وقف فوري لإطلاق النار.



واشارت المداخلات الى ان الحل هو بإعطاء الفلسطينيين الحق بدولة مستقلة، مطالبين فرنسا بموقف حازم تجاه الاعتداءات الاسرائيلية.



وشكر المجتمعون فرنسا لمواقفها الأخيرة الداعية الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني ولوقوفها الدائم الى جانب لبنان، الا أنه يبقى على اللبنانيين مساعدة انفسهم عبر انتخاب رئيس للجمهورية.



كما شدد النواب على حق لبنان في الدفاع عن نفسه تجاه الاعتداءات الاسرائيلية واحتلالها لجزء من الأراضي اللبنانية، داعين الى انجاز ملف ترسيم الحدود البرية، وطالبوا فرنسا بأن تبقى أمينة على رسالتها القيمة بالوقوف الى جانب الشعوب المظلومة والعمل على تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة.