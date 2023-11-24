الدولة المصرية واجهت الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور

12 ألف طن نقلتها 1300 شاحنة منها 8400 طن قدمتها مصر من خلال «الهلال الأحمر» و«التحالف الوطني» وصندوق «تحيا مصر» بما يعادل 70% من إجمالي المساعدات

القضية الفلسطينية تواجه تصعيداً غير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وسيلة لفرض سياسة الأمر الواقع



أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس قافلة جديدة من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في غزة، خلال احتفالية «تحيا مصر.. تضامنا مع فلسطين» بستاد القاهرة الدولي، قائلا «على بركة الله، قافلة مصر، إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين، في قطاع غزة، القوافل تخفف ما أمكن.. شكرا جزيلا».



وأضاف الرئيس السيسي في كلمة بهذه المناسبة «من دواعي السرور والفخر، أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.. جمعتهم مصر والعروبة.. ومن يتمسك بهما، فلن يضل ولن يتفرق أبدا وان سعادتي تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا وكما تعاهدنا معا، بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هي الضامن لبقاء مصر، والثابت الذي لا يقبل التغيير».



وأشار السيسي إلى أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية، منحنى شديد الخطورة والحساسية، في ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدى إلى تصفية القضية، وتهجير الشعب، والاستيلاء على الأرض، ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.



وتابع «منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة الحرب، أدارت الدولة المصرية الموقف، بمزيج من الحسم في القرار، والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل موقوت، والتواصل المستمر مع كل الأطراف الفاعلة.. وقد تشكلت خلية إدارة أزمة، من كل مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة».



وقال «كان قراري حاسما، وهو ذاته قرار مصر ـ دولة وشعبا ـ أن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين، وفي ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها، فمصر قد كتب تاريخ كفاحها، مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار سبعة عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا، أن تظل مصر هي الأساس، في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق».



وأوضح أن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كل المستويات، فعلى المستوى السياسي، قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية، فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة، كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع، الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومي لدولنا».



وأكد الرئيس السيسي أن «التهجير خط أحمر ومحدش يقدر يزايد علينا، وأود أن أشكر دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أكدت على دعمها للموقف المصري في هذا الشأن، ورفضها للتهجير».



وتابع «أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفى مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية».



وأشار إلى أن الجانب الإنساني كان محل اعتبار في محددات القرار المصري، لذا كان استمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وعلى الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، حوالي 12 ألف طن، نقلتهم 1300 شاحنة، منها 8400 طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.



وأردف «كما خصصنا مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي 158 رحلة جوية وقد تكللت الجهود المصرية، المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية والأشقاء القطريين، في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.. قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة.



واختتم الرئيس السيسي بالقول «أؤكد لكم بعبارات واضحة، وكلمات صادقة، أننا عاقدون العزم على المضي قدما، في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، ونبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس، وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك.. ولندع الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق.. مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها.. وتحيا مصر.. تحيا فلسطين».