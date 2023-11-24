بيروت ـ عامر زين الدين



بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية، في ظل الخطورة القصوى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، والتداعيات الكبيرة التي يتركها على مستوى المنطقة وما يحصل جراء ذلك بحق الشعب الفلسطيني».



وقد تبادل جنبلاط وبوغدانوف خلال اتصال هاتفي اجراه جنبلاط، «الآراء حول السبل الممكنة لتفادي اتساع رقعة الحرب»، وناقشا «الأفكار التي يمكن أن تصب في هذا الاتجاه».