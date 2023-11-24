رصدت تقارير صحافية استعار الأسعار في عدة محافظات مع تراجع قيمة الليرة السورية، وعجز الجهات المعنية في ضبط الغلاء وارتفاع الاسعار.



وأكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن هناك تراجعا في حركة الأسواق منذ بداية العام، خاصة أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفعت 300% عن بداية السنة، أما السكر والأرز وغيرهما ارتفعت بنحو الضعف وأقل.



وقال الحلاق في تصريحات لإذاعة «شام اف ام» إن هناك تراجعا على مستوى كل الشرائح الاجتماعية، وحتى ذات الدخل العالي، معلقا «لا شك أن الاستهلاك لا يتوقف وهناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن انخفاض الطلب يساهم باستقرار الأسعار، لأن أسعار المواد تزداد عند ازدياد الطلب عليها».



ويشتكي مواطنون من عجز الجهات المعنية عن ضبط الأسواق بشكل فعلي وسط جنون الأسعار بشكل غير منطقي وارتفاعها بين ساعة وأخرى من دون رقابة أو مساءلة، مؤكدين ان تسعير المواد بات على هوى ومزاج الباعة، إذ تختلف الأسعار عند المحل نفسه بين الصباح والمساء.



ونقل تقرير لموقع جريدة «الوطن» عن احدى السيدات أن تكلفة أي «طبخة» لا تقل عن 75 ألف ليرة من دون لحوم، مؤكدة أنها باتت تطبخ بالأسبوع مرتين فقط مع تراكم الديون عليها لعدم تغطية راتبها الوظيفي شراء كل الحاجيات الشهرية للعائلة.



وتساءلت عن سبب الارتفاع اليومي للأسعار وتحليق الخضر والمواد الغذائية لتبدأ من سعر 7 آلاف ليرة لكيلو البطاطا، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفا والفاصولياء الحب بـ30 ألفا وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة بما يزيد سعرها بأضعاف عن السنوات السابقة!



كما ذكرت أنها وعائلتها تناست شراء اللحمة مع وصول سعر كيلو لحم العجل إلى 130 ألف ليرة، مطالبة في الوقت ذاته بتسعير مواد أساسية.



وحتى المشروبات قفزت بشكل غير مسبوق حيث يبدأ سعر كيلو القهوة في اللاذقية مثلا، بـ 110 آلاف ليرة والمتة التي يبدأ سعر 200 غرام بـ 14 ألف ليرة، والمحارم المنزلية بـ 19 ألف ليرة للعلبة وما فوق، وكيلو السكر 14 ألف ليرة، والرز بـ 14 ألفا والبرغل 12 ألفا والسمنة 47 ألف ليرة، ومسحوق الغسيل يبدأ من 45 ألف ليرة والصابونة الصغيرة بـ 3 آلاف ليرة!