مريم بندق



أكد مصدر في تصريحات لـ«الأنباء» أن جهود القياديين في ديوان الخدمة المدنية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية بالخبرات التعليمية والتدريبية اللازمة المطبقة في المملكة المتحدة بدأت منذ مارس الماضي، حيث استقبلت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس كلا من الوكيلين المساعدين في الديوان لشؤون البعثات نرجس يحيى دشتي، وشؤون التوظيف إبراهيم الهاجري.



وشدد المصدر على أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الديوان الدائم للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والمهني للعاملين في وزارات وهيئات الدولة وبما يسهم في تطبيق برامج التنمية الحكومية من خلال التعرف على أحدث النظم والأساليب الإدارية المطبقة عالميا. وأوضح المصدر ان الجهود تمثلت أيضا في لقاء الوكيلة المساعدة للبعثات والإجازات نرجس يحيى دشتي بمقر الديوان وفدا من سفارة المملكة المتحدة بالبلاد ضم كلا من رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني اللورد ليونغ، وسكرتير أول للقطاع التجاري ناز دمير، ومستشار تجاري أول روميو روزاريو، ومسؤولة الشؤون السياسية والمشاريع مروة أبل. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في المجالات الإدارية التدريبية المحلية والخارجية، وبحث إمكانية استفادة موظفي الحكومة من مثل هذه البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية وتزويدهم بالخبرات اللازمة.

"ديوان الخدمة " : مباحثاتنا مع رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني بدأت منذ مارس للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية العالمية في التخصصات الإدارية والقيادية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الحكومة

أكد مصدر في تصريحات ل " الأنباء" ، أن جهود القياديين في ديوان الخدمة المدنية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية بالخبرات التعليمية والتدريبية اللازمة المطبقة في المملكة المتحدة بدأت منذ مارس الماضي، حيث استقبلت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس كلا من الوكيلين المساعدين في الديوان لشؤون البعثات نرجس يحيى دشتي، وشؤون التوظيف إبراهيم الهاجري .



وشدد المصدر على أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الديوان الدائم للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والمهني للعاملين في وزارات وهيئات الدولة وبما يسهم في تطبيق برامج التنمية الحكومية من خلال التعرف على أحدث النظم والأساليب الإدارية المطبقة عالميا.

وأوضح المصدر ان الجهود تمثلت أيضا في لقاء الوكيلة المساعدة للبعثات والإجازات نرجس يحيى دشتي بمقر الديوان وفدا من سفارة المملكة المتحدة بالبلاد ضم كلا من رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني اللورد ليونغ ، وسكرتير أول للقطاع التجاري ناز دمير ، ومستشار تجاري أول روميو روزاريو ، ومسؤولة الشؤون السياسية والمشاريع مروة أبل.



وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في المجالات الإدارية التدريبية المحلية والخارجية ، وبحث إمكانية استفادة موظفي الحكومة من مثل هذه البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية وتزويدهم بالخبرات اللازمة.



من الأهمية ذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان استكمل هذه الجهود حيث استقبل الأسبوع قبل الماضي وفدا من السفارة البريطانية في البلاد وبحضور إدارة التدريب الخارجي ، حيث تم الاطلاع على عروض التدريب المقدمة من قبل السفارة البريطانية لتدريب الكوادر الحكومية وتنمية المهارات البشرية.