تذليل جميع العقبات أمام الصناعة المحلية هدف إستراتيجي نعمل جميعاً من أجله لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة لمكافحة عمليات التهريب والقرصنة والتسلل ورصد المخالفين ومتجاوزي القوانين

تدشين القارب الجديد وما تصنعه «خفر السواحل» سيكون له دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية



تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بسواعد وطنية، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.



واستمع الشيخ طلال الخالد إلى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الامنية. وأعرب عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الادارة العامة لخفر السواحل، مشيرا إلى أن تدشين هذا القارب الاعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات، مؤكدا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعا من اجله للاكتفاء الذاتي.



ولفت الخالد إلى اهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيرا الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سيكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.